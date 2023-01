Episodio no apto para cardíacos. Hace poco, se estrenó el capítulo 2 de “The Last of Us” y, aunque han desacelerado el desarrollo de eventos, hubo hechos muy importantes para entender el universo adaptado del videojuego. En esta edición de la serie de HBO Max, pudimos conocer más al respecto del Cordyceps y las variantes de infectados.

El domingo de la semana pasada, se introdujo la propagación del virus en Estados Unidos y la forma en la que se vivía dentro de una Zona de Cuarentena bajo el control de FEDRA.

Este 22 de enero, HBO Max lanzó (con cierta demora) el segundo episodio titulado “Infectado” (“Infected”), un buen presagio de lo que ocurriría.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler del capítulo 2 de “The Last of Us”.

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 2 DE “THE LAST OF US”?

4. El origen del virus confirmado

Después de muchas teorías circulando en internet que aseguraban que Joel, Tommy y Sarah se habían salvado de infectarse por no comer harina, el episodio 2 de “The Last of Us” lo confirmó.

Durante los primeros minutos, hicieron un pequeño viaje al pasado para mostrar cómo encontraron los primeros casos de infección por Ophiocordyceps en humanos dentro de la ciudad de Jakarta, Indonesia. Específicamente, en los trabajadores de una fábrica de harina.

Los oficiales del gobierno buscaron a Ibu Ratna, una profesora de Micología de la Universidad de Indonesia que examinó el cuerpo de la mujer que había mordido a otros de sus compañeros y encontraron las características fibras de hongo en la boca. Al darse cuenta que era cierto, la especialista aseguró que no había forma de obtener una vacuna o medicina que detenga la propagación (dado que ya 14 personas estaban desaparecidas). La única solución era bombardear la ciudad con todos sus habitantes dentro.

3. La búsqueda de la vacuna

De vuelta al presente, no ocurrieron muchos eventos, más que el camino que deben tomar Joel, Tess y Ellie entre las ruinas de Boston para llegar al Ayuntamiento, donde los esperaban las Luciérnagas.

Después de descubrir que la niña había sido mordida, el segundo episodio retoma en los contrabandistas interrogando a Ellie para saber si no será un peligro para ellos, convirtiéndose en una zombi de repente.

Ella les confiesa que las Luciérnagas querían trasladarla a una de sus bases donde los doctores tratarían de conseguir una vacuna, dado que había demostrado ser inmune al hongo. Aunque ellos se muestran reacios a que algo así pueda ser posible, deciden llevarla de todos modos, para conseguir la batería que les permita ir a buscar a Tommy.

2. El enfrentamiento contra un Chasqueador

Para llegar al Ayuntamiento, tenían dos caminos: el largo, que se supone era más seguro, o el corto a través del museo. Al darse cuenta que el camino más largo estaba lleno de decenas de infectados, decidieron arriesgarse a través del museo de la ciudad.

Al ver que un humano no había sido infectado, sino destrozado, Joel y Tess sospecharon que el responsable había sido un Chasqueador (Clicker). Por ello, empezaron a moverse en silencio, pero no pudieron evitar ser encontrados por los infectados de mayor nivel, a los cuales no fue tan fácil eliminar.

1. La muerte de Tess

Al llegar al Ayuntamiento, descubren que las Luciérnagas que los estaban esperando estaban muertos. Cuando ingresan al edificio, descubren que uno de ellos estaba infectado y que eso inició un tiroteo dentro del grupo.

Ante la desesperación de no encontrar a su última opción, Tess revela que había sido mordida por uno de los Chasqueadores y que el hongo se estaba expandiendo. Cuando uno de los infectados se levantó, se dieron cuenta que las fibras de Cordyceps que los conectaba estaban llamando a la horda que habían evitado anteriormente.

Tess decide sacrificarse al verter todos los barriles de gasolina y granadas que tenían las Luciérnagas en la base. De esta forma, los haría explotar y no perseguirían a Joel y a Ellie, de todas formas, ella ya tenía una sentencia de muerte.

Cuando estaba por hacerlo, su encendedor no funcionaba y pudimos ver la perturbadora escena en la que uno de los Corredores se acercó a ella para darle una especie de “beso de la muerte” en donde le transfirió los filamentos de hongo que tenía en la boca. En ese momento, ella logra prender el encendedor y los quema a todos.