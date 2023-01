“The Last of Us” estrenó su primer episodio y ya pudimos conocer a dos de las facciones importantes en la adaptación del videojuego homónimo. Conforme se lancen más capítulos cada domingo, es probable que obtengamos más información acerca de nuevos grupos. Aquí les explicaremos cuáles son los más relevantes.

La serie de HBO Max acerca de los sobrevivientes dentro de una apocalipsis zombi se estrenó el 15 de enero de 2022, con el primer episodio titulado “When You’re Lost in the Darkness” (“Cuando estés perdido en la oscuridad” en español).

Teóricamente, un contexto como este debería hacer a los infectados por el hongo Cordyceps el principal enemigo, pero la cruda realidad muestra que, incluso en situaciones tan extremas, la humanidad no es capaz de unirse. Encontrarse con una de las siguientes facciones puede llegar a ser un peor destino que ser asesinado por un Chasqueador.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “The Last of Us”.

¿CUÁLES SON LAS 5 FACCIONES DE “THE LAST OF US”?

5. FEDRA

La Agencia Federal de Respuesta a Desastres (Federal Disaster Response Agency), comúnmente conocida como FEDRA, es un un grupo militarizado que contiene los últimos restos del gobierno de Estados Unidos después del brote de la Infección Cerebral por Cordyceps (ICC) en el 2003. Son los que controlan la mayoría de las Zonas de Cuarentena al inicio de “The Last of Us”.

4. Luciérnagas

Las Luciérnagas son un grupo rebelde armado que surgió en respuesta del autoritarismo de FEDRA. Su objetivo era convertir las Zonas de Cuarentena en ciudades más libres y democráticas. Funcionan en forma de guerrillas, generando ataques organizados y explosiones. Además, buscan desarrollar la vacuna para el hongo que infectó a la humanidad.

La Zona de Cuarentena de Boston está llena de pintas con frases de las Luciérnagas en "The Last of Us" (Foto: HBO)

3. W.L.F / Lobos

El Frente de Liberación de Washington (Washington Liberation Front en inglés), también conocidos como Lobos debido al sonido de sus siglas, es un grupo paramilitar y uno de los antagonistas más grandes en “The Last of Us Part II”, por lo que puede que todavía no hagan aparición. Se ubican en Seattle y son una de las organizaciones más violentas y despiadadas.

2. Serafitas

Los Serafitas (Seraphites), también llamados Scars, es un culto primitivista que buscaba que la sociedad dejara la industrialización y la tecnología. Creen que la infección por Cordyceps fue un castigo a la humanidad por sus pecados. Se ubican cerca a Seattle, por lo que siempre están en conflicto con los Lobos.

1. Víboras

Las Víboras (Rattlers) es una banda militarizada de esclavista que se encuentra en la zona de Santa Bárbara, California. Son otra de las facciones que se vuelven los principales antagonistas en “The Last of Us Part II”, pero en el primer episodio de la serie ya se hizo mención de personas de este tipo. Son el grupo más cruel y sádico, pues no solo fuerzan a personas a trabajar, sino que también los infectan para divertirse.