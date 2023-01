Después de una larga espera y algunas fallas en el sistema de HBO Max, “The Last of Us” estrenó su primer episodio, el cual ha sido mayoritariamente fiel al videojuego de Naughty Dog. Por ello, haremos el resumen de todo lo que sucedió en el primer vistazo de la temporada 1 de la serie.

ALERTA DE SPOILERS. No podemos empezar sin antes mencionar que la introducción recuerda mucho al mapa que se mostraba en “Game of Thrones”, solo que, en esta ocasión, se exhibe la expansión del hongo. Al parecer, este estilo de créditos es la nueva marca de HBO.

La serie está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes también han sido parte del reparto de la adaptación de las novelas de George R.R. Martin. Mientras que entonces interpretaron a Oberyn Martell y Lyanna Mormont, ahora dan vida a Joel y Ellie, dos sobrevivientes de un apocalipsis zombi.

A continuación, la recapitulación del episodio 1, titulado “When You’re Lost in the Darkness” (”Cuando estés perdido en la oscuridad” en español). Antes de seguir, mira aquí el tráiler de “The Last of Us”.

RESUMEN DEL EPISODIO 1 DE “THE LAST OF US”

5. El origen del apocalipsis

“The Last of Us” inicia con una buena explicación del origen del apocalipsis zombi, que parece sonar mucho más lógica que lo que se ha presentado en otras franquicias de este tipo. En un programa de entrevista en la década del sesenta, están consultando a dos expertos si los microorganismos como virus o bacterias podrían ser peligrosos en una eventual pandemia (¿algo como el COVID-19?).

Uno de ellos asegura que, si bien los virus podrían ser letales, los hongos eran más peligrosos. En lugar de matar, buscaban controlar, manteniendo a su huésped vivo como si fuera un títere. Eventualmente, un microorganismo de este tipo podría mutar para poder sobrevivir en humanos.

4. La muerte de Sarah

En un salto hasta el 2003, nos presentan a Sarah y a Joel, quienes tienen una peculiar relación padre-hija en la que la pequeña cuidan al adulto despistado. El día parece empezar de forma normal, pero pequeños detalles en segundo plano dan indicios de lo que está por venir: noticias de caos en Yakarta, disturbios en la ciudad, espasmos en las personas y la tienda a la que va la joven a arreglar el reloj de su padre cerrando más temprano.

Después de quedarse dormida viendo una película con su papá por su cumpleaños, Sarah se despierta en la madrugada por el sonido de explosiones y aviones. Al salir, se encuentra con el perro de los vecinos, el cual se resiste a volver a su casa, pero ella decide entrar de todas formas (¿cuándo vamos aprender a hacerle caso a los animales?).

¡Oh, sorpresa! La abuela con discapacidad que había tenido espasmos más temprano estaba infectada y casi atrapa a Sarah, hasta que llegó Joel con su hermano Tommy (quien parece ser veterano) a salvarla. Tratan de encontrar un lugar seguro mientras viajan en su camioneta, pero todo era un caos.

La abuela de los Adlers fue la primera en adquirir el hongo y atacó a su familia en el episodio 1 de "The Last of Us" (Foto: HBO)

Para su mala suerte, un avión cae del cielo justo en el pueblo donde se encontraban y su único método de escape termina volcado. La adolescente tiene el tobillo torcido, por lo que Joel la carga mientras intentan escapar a pie.

Un infectado los persigue, pero un militar le disparó antes de que los alcance. Cuando piensan que los va a ayudar, también arremete contra ellos al ver a Sarah herida. Estaba a punto de dispararle a Joel en la cabeza cuando Tommy llega para salvarlos, pero una bala le había caído a Sarah y no había forma de salvarla.

3. La vida dentro de la Zona de Cuarentena

Otro salto de tiempo, esta vez de 20 años, nos lleva a la vida post-apocalipsis zombi, donde algunos sobrevivientes viven dentro de una ciudad amurallada en Boston conocida como Zona de Cuarentena, la cual está controlada por FEDRA, una dictadura militar autoritarista. Los ciudadanos, muchos mutilados, deben trabajar quemando cuerpos, barriendo calles o limpiando cloacas para conseguir tarjetas (algo así como dinero en esa realidad).

Joel parece haberse adaptado a la vida allí. Además de hacer trabajos cotidianos, también es un contrabandista, algo peligroso considerando que hacen ejecuciones públicas de aquellas personas que salgan del lugar sin autorización, por riesgo a ingresar el hongo. Sus actividades ilícitas son realizadas junto a su pareja, Tess.

La ciudad amurallada dentro de los restos de Boston es conocida como la Zona de Cuarentena en "The Last of Us" (Foto: HBO)

Pronto descubrimos que el título del episodio proviene de una frase grafiteada por las Luciérnagas, un grupo de rebeldes que se opone a los militares.

2. Las Luciérnagas tienen a Ellie

Cuando presentan a Ellie, la vemos encadenada en una habitación y un par de personas ingresan para hacerle preguntas de chequeo. Por las marcas en las paredes, sabemos que son las Luciérnagas. Aparentemente, ha estado varios días allí y están verificando su estado de salud.

Ellie es una huérfana que huyó del lugar donde se encontraba y ahora ha sido capturada. Marlene, la líder del grupo rebelde, le cuenta un secreto que hace que cambie su perspectiva sobre su papel y se muestre más dispuesta a ser trasladada a otro lugar.

1. El secreto de Ellie

Cuando Joel no recibe noticias de su hermano Tommy a través de las torres de comunicación, empieza a preocuparse por él y decide ir a buscarlo. Para ello, necesita una batería que haga funcionar la camioneta que tienen fuera de la ZC. Sin embargo, el hombre que se las iba a vender decidió dárselo a alguien más y, de paso, mandó a golpear a Tess.

Ambos van a buscarlo y terminan en el edificio donde las Luciérnagas tienen su base de operaciones. Los personajes que habíamos visto con Ellie están muertos, al igual que Robert, cuya batería no servía.

Solo queda un par de rebeldes vivos, incluyendo a Ellie y a Marlene, quien conoce a Joel y le pide que lleve a la niña a la legislatura fuera de la ZC y, a cambio, les darían todo lo que necesitaban para que fueran a buscar a su hermano.

Joel y Tess aceptan llevarla, pero cuando están al otro lado del muro, se cruzan con uno de los militares que le compraba pastillas al contrabandista. Cuando amenaza con dispararle a Ellie, Joel tiene un ataque de ira (probablemente del síndrome de estrés post traumático de no haber podido salvar a su hija) y lo mata a golpes. Mientras tanto, Tess revisa el identificador de contagios y nota que Ellie salió positiva. Sin embargo, ella asegura que no está enferma y que su mordida tiene más de tres semanas, lo que da a entender que tiene inmunidad al hongo.