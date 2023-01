La serie “The Last of Us” se estrenó el pasado domingo 15 de enero a través de HBO Max. De esta manera, llegó al catálogo de la plataforma de streaming la adaptación del videojuego homónimo de Naughty Dog. Esta vez, como una producción protagonizada por los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey.

A lo largo de su emocionante primer capítulo, titulado “Cuando estés perdido en la oscuridad” (”When You’re Lost in the Darkness” en su idioma original), conocimos parte de la historia de Joel, un hombre que debe afrontar un proceso traumático en medio del pánico provocado por eventos apocalípticos.

Dos décadas después de este hecho clave, se cruza con la joven Ellie e inician una interesante relación, con una dinámica padre-hija que iremos conociendo durante los próximos episodios.

En este contexto, llamó mucho la atención el curioso opening del capítulo 1 de “The Last of Us”. ¿Quieres saber su significado? A continuación, te brindamos la explicación de la música y los créditos iniciales de la serie de HBO Max.

La figura de Joel y Ellie en la escena de créditos iniciales de "The Last of Us" (Foto: HBO)

EXPLICACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES DE “THE LAST OF US”

La escena de créditos iniciales de “The Last of Us” puede recordarnos a la que vimos en otras producciones de HBO, tales como “Game of Thrones” (”Juego de Tronos”) o “House of the Dragon” (”La casa del dragón”).

En ese sentido, observamos una maqueta que representa al hongo Cordyceps incubando en un cuerpo humano. Para ello, refleja las tres etapas de la infección: cuando los contagiados se convierten en corredores, luego se vuelven sigilosos, hasta finalmente ser Bloaters.

La idea de esta secuencia es evidenciar cómo la humanidad se extingue desde dos perspectivas: la amenaza esparciéndose en un organismo y, a su vez, cómo la epidemia destruye todo Estados Unidos.

Finalmente, se revelan dos siluetas fácilmente reconocibles: Joel y Ellie. Esto, justo antes de mostrarse el logo de la serie.

EL HOMENAJE AL VIDEOJUEGO EN LA SERIE “THE LAST OF US”

Como los fans de la franquicia pudieron identificar, el opening de la serie “The Last of Us” está musicalizado con la misma composición que acompaña los créditos iniciales del videojuego.

Vale precisar que el músico argentino Gustavo Santaolalla es el autor del soundtrack original. Así, de acuerdo a sus declaraciones para La Vanguardia, se siente agradecido por el reconocimiento de su trabajo.

“Le estoy muy agradecido [a ‘The Last of Us’] porque he tenido la suerte de tener a seguidores que han conectado con mi música desde muy chicos. Obviamente esa gente también fue cambiando, son muchos años de carrera y esto también es lo lindo (...) Quienes se han acercado a mi por ‘The Last of Us’ tienen una apreciación de mi música muy especial y profunda. Es muy gratificante para mi ver que con lo que yo hago puedo afectar a la gente de esta manera tan intensa”, afirmó.

Por último, es evidente la influencia de la escena original, en blanco y negro, respecto a la presentada por la ficción de HBO Max. Ambas tienen el mismo objetivo: la muestra de la expansión del Cordyceps.