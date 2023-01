El pasado 15 de enero, HBO Max estrenó “The Last of Us”, la serie basada en el juego homónimo desarrollado por Naughty Dog y que se sitúa en un mundo casi devastado por los propios humanos, los cuales sucumbieron ante el hongo Cordyceps, el cual los vuelve zombis violentos, y se encuentran muy cerca de la extinción.

En medio de esto, el juego presenta a Joel y Ellie, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes deben salir de la zona de cuarentena y reunirse con un grupo de investigadores que deberán analizar por qué la joven ha desarrollado inmunidad al hongo cerebral y, quizá, hallar una cura a la enfermedad.

Si bien la serie de HBO Max ha tenido un gran estreno, sobre todo en la crítica, que ha alabado la estética de la producción, es la historia la que mayor intriga ha causado, sobre todo si esta se puede aplicar en la vida real y cuáles serían sus efectos.

EL HONGO CORDYCEPS EN LA VIDA REAL

Con el desarrollo de las consolas, el género de aventura comenzó a ser desplazado por títulos más complejos y crudos, por lo que Naughty Dog pasó de desarrollar juegos como “Crash Bandicoot” a historias oscuras, surgiendo así “The Last of Us”, la cual se apoya en elementos reales para la saga.

Uno de estos elementos es el Cordyceps, un hongo que sí existe y que posee capacidades muy similares a las que muestra el juego y la serie, controlando a su huésped y acabando lentamente con este, para luego expandirse como esporas y hallar nuevos portadores, repitiendo el ciclo.

Si bien la historia sobre el funcionamiento del hongo, que abarca hasta 400 tipos de especies, es real, la saga no explica que solo ocurre en pequeños insectos y artrópodos, por lo que, en la actualidad, esta no afecta a los humanos.

¿Es posible que el hongo de "The Last of Us" exista en la vida real? Aquí te lo contamos. (Foto: HBO)

EL CORDYCEPS EN LOS HUMANOS

La serie de HBO Max arranca con un debate ambientado en los años 70, donde dos científicos discuten sobre el hongo y su potencial para dominar especies. Pese a las advertencias, uno de estos resalta que “las infecciones no ocurren en humanos” debido a su temperatura: el Cordyceps no tolera temperaturas mayores a los 34 grados.

Aunque su colega parece más que seguro, el científico admite que en ese momento no es posible, pero en el futuro las cosas podrían cambiar.

“Hasta ahora no hay razones para que evolucionen y se adapten a mayores temperaturas, pero... ¿Y si eso cambiara? ¿Qué pasaría si el planeta se calentara solo un poco?”; indicó, deslizando que sería el cambio climático el responsable del salto del hongo a los humanos.

Luego, la serie da un salto al presente y presenta a los personajes, los cuales se ubican en un ambiente donde el hongo casi ha diezmado a la humanidad.