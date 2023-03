La serie “The Last of Us” de HBO Max estrenó el noveno y último capítulo de su primera temporada el pasado 12 de marzo. Titulado “Look for the Light” (”Busca la Luz”), el episodio estuvo dirigido por Ali Abbasi y escrito por ambos creadores, Craig Mazin y Neil Druckmann.

Esta vez, pudimos ser testigos de uno de los momentos claves en la relación de Joel y Ellie, ya que la polémica decisión de uno de ellos será crucial para el desarrollo de la historia.

ATENCIÓN SPOILERS. ¿Tuviste alguna duda sobre el desenlace de la season 1 de “The Last of Us”? A continuación, descubre cuál es el final explicado (ending explained) del capítulo 9 de la serie de HBO Max.

Ellie y Joel en el capítulo 9 de "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE LA PRIMERA TEMPORADA DE “THE LAST OF US”?

Hacia el final del episodio 9, Joel se despierta en un hospital tras ser atacado por algunos integrantes de Las Luciérnagas. Allí, Marlene le agradece y reconoce que está “en deuda” con él por haber llevado sana y salva a Ellie hasta ese lugar.

Cuando nuestro protagonista exige ver a la adolescente, se lo prohíben. Lo cierto es que la están preparando para una cirugía. Y, si bien es la gran oportunidad para encontrar una cura, la propia Marlene reconoce que el procedimiento la matará.

La mujer ordena a dos de sus hombres que se lleven a Joel. No obstante, él demuestra que no está dispuesto a perder a Ellie, por lo que se defiende y mata a quienes lo acompañaban. Es evidente que tomó una drástica decisión: salvar a la chica por sobre todas las cosas.

Por ello, inicia una matanza, en la que la mayoría de soldados del edificio son víctimas de su ataque. Así, cuando llega a la sala de cirugías, encuentra a Ellie sedada y exige que la liberen. Frente a la oposición del cirujano principal, Joel lo mata.

Entonces, las aterradas enfermeras cumplen con el pedido del personaje de Pedro Pascal, quien se dirige a la salida del hospital con Ellie en brazos. Desafortunadamente, Marlene los intercepta y le dice a Joel que aún está a tiempo de conseguir la cura.

Sin embargo, él no cambiará de parecer a estas alturas. Por eso, dispara un arma y mata a Marlene.

Joel rescata a Ellie en el final de temporada de "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿QUÉ OCURRE TRAS LA MATANZA?

Ellie despierta en una camioneta que conduce Joel. Él miente y afirma que Las Luciérnagas ya habían encontrado a más personas inmunes. No obstante, jamás pudieron encontrar la cura contra el Cordyceps.

Ambos se dirigen al pueblo de Tommy en Jackson. Así, la adolescente reconoce que siente culpa por todas las muertes de las que tuvo que ser testigo en su camino.

Finalmente, le pide a Joel que jure que todo lo que dijo sobre Las Luciérnagas era cierto. Él lo hace y la chica acepta su palabra.

Bella Ramsey revela que siente culpa en el capítulo final de la primera temporada de "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA PRIMERA TEMPORADA DE “THE LAST OF US”?

A lo largo de la primera temporada, hemos presenciado las innumerables ocasiones en las que Joel ha hecho todo lo posible por salvar a Ellie. Incluso, viéndolo en su lado más sanguinario, como asesino.

Pese a su apariencia ruda, es un hombre que lo perdió todo cuando no pudo salvar a su hija. Por eso, al darse cuenta de que Ellie llenó el vacío que dejó Sarah, no está dispuesto a verla morir. Mucho menos a atravesar ese gran dolor nuevamente.

Tal como señaló Neil Druckmann en una conferencia de prensa que cubrió Screen Rant, sus personajes son complejos y, en el caso de Joel, este tiene muchos matices: “La mayor parte del tiempo el público ha estado con Joel y con lo que está intentando hacer, que es proteger a Ellie, que es una causa muy noble. Luego, mostramos lo triste que es, la oscuridad de la que es capaz”.

Probablemente, el principal debate sobre el desenlace de la temporada gire alrededor de la verdadera decisión que habría tomado Ellie. Las intenciones de Joel son claras y, posiblemente, gran parte de los espectadores empaticen con él. Sin embargo, nuestra protagonista jamás pudo escoger.

Este conflicto también lo vivió el propio showrunner Craig Mazin: “Damos demasiado peso al amor incondicional como si fuera la mayor expresión del amor. Incondicional significa literalmente que no pone condiciones, ninguna, incluidas aquellas en las que haces algo que no es en el mejor interés de la persona a la que amas, al menos dentro de una especie de código moral o ético. No estoy queriendo sugerir que tenga una opinión fuerte sobre lo que pasa al final. No la tengo. Me confunde moralmente, creo que es una decisión difícil y voy y vengo con ella. Creo que le pasará a mucha gente”, afirmó.