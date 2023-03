La primera temporada de “The Last of Us” llegará a su final con la emisión de su noveno capítulo. Titulado “Look for the Light”, la nueva entrega tendrá un horario especial pues chocará con la ceremonia de los Premios Óscar, además nos mostrará un personaje importante en la vida de Ellie (Bella Ramsey).

Se trata de su madre, Anna. Este personaje es importante en la historia de “The Last of Us”, ya que nos permitirá conocer a fondo el pasado de Ellie (Bella Ramsey) y cómo es su relación entre ellas. También lo que podría ocurrirle a la joven, inmune al hongo Cordyceps.

La serie de HBO ha mostrado mucha fidelidad al videojuego homónimo de Naughty Dog de muchas maneras, una de ellas es la inclusión de los actores del juego original. Por ejemplo, Troy Baker y Jeffrey Pierce aparecieron en algunos capítulos de “Last of Us”.

"The Last of Us" es protagonizada por los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey (Foto: HBO)

¿QUIÉN INTERPRETA A LA MADRE DE ELLIE EN EL CAPÍTULO 9 DE “THE LAST OF US”?

Ashley Johnson es la actriz que interpreta a Anna, la mamá de Ellie, en el noveno capítulo de “The Last of Us”. Ella apareció en el tráiler del episodio final de la primera temporada de la serie de HBO.

Según Screenrant, Anna aparecerá en un flashback del episodio 9 de la ficción. Además veremos a Ellie (Bella Ramsey) y a Joel (Pedro Pascal) siguiendo su viaje mientras se enfrentan a más peligros que ponen en riesgo sus vidas.

El personaje de Anna es interesante para la temporada 1 de “The Last of Us” porque no aparecía físicamente en el juego original. Ella sólo fue mencionada brevemente como una antigua amiga de Marlene, lo que explica cómo Marlene conoció a Ellie.

Ashley Johnson es la actriz que interpreta a Anna, la mamá de Ellie (Foto: HBO)

Sin embargo, los co-creadores de la serie de HBO, Neil Druckmann y Craig Mazin, decidieron agregar a la historia del juego original al personaje de Anna, interpretada magistralmente por Johnson.

Anna es de vital importancia para el personaje de Ellie a lo largo de la temporada 1 de “The Last of Us” por una variedad de razones. La relación entre madre e hija se verá en el capítulo final de la primera temporada, dando algunas luces sobre los primeros años de vida de la joven.

La participación de Ashley Johnson, la actriz que dio vida a Ellie en el videojuego original de “The Last of Us” y “The Last of Us 2″, seguirá al papel que Troy Baker, el actor que hizo la voz de Joel en los juegos, tuvo en el octavo episodio como uno de los secuaces de David.