El final de temporada de la serie “The Last of Us” de HBO Max se convirtió en uno de los capítulos más aclamados por el público y la crítica. Gracias a sus escenas de acción, el dilema moral que plantea y hasta los cameos que presenta, se ganó el respaldo de la audiencia.

Sin embargo, el cierre de la primera parte de la historia de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) habría sido distinto si los showrunners Craig Mazin y Neil Druckmann aceptaban un importante cambio planteado por el director del episodio.

Entonces, ¿cómo era el final alternativo de la temporada 1 de “The Last of Us”? A continuación, te revelamos lo que sabemos sobre el otro desenlace de la serie de HBO Max.

¿CÓMO TERMINA LA PRIMERA TEMPORADA DE “THE LAST OF US”?

ATENCIÓN SPOILERS. Tal como explicamos en esta nota, la primera entrega de “The Last of Us” culmina con Ellie y Joel dirigiéndose a Jackson. Esto, luego de que el hombre matara a gran parte de Las Luciérnagas, quienes querían desarrollar la cura contra el Cordyceps tras intervenir quirúrgicamente a la adolescente. No obstante, ella habría muerto durante el procedimiento y eso era algo que Joel no estaba dispuesto a soportar.

Por eso, cuando la chica despierta después de pasar por los efectos de la anestesia, él le miente y afirma que el grupo de Marlene ya había encontrado a otras personas inmunes, pero ninguna pudo ayudar a hallar la cura.

Nuestra protagonista duda y le pide a Joel que jure que todo lo que dice es verdad. Él lo hace, ella responde “Está bien” y es lo último que vemos: el rostro de la joven.

Bella Ramsey como Ellie en la escena final de la primera temporada de "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿CÓMO ERA EL FINAL ALTERNATIVO DE “THE LAST OF US” - TEMPORADA 1?

El noveno capítulo de la serie fue dirigido por Ali Abbasi, quien propuso una versión diferente para el final de temporada. En ese sentido, el creador Craig Mazin le contó a GQ que el desenlace alternativo era “un poco más largo y más triste”.

La propuesta era que Ellie dijera “Está bien”, se diera la vuelta y se alejara. De esta manera, veríamos a Joel cuidándola mientras seguían su camino. Ellos caminarían “no realmente juntos, sino separados”, dándole una gran carga simbólica a la última toma del capítulo.

“Había algo hermoso en ello. Todo el mundo se preguntaba qué hacer. Y surgió el meta-debate de si la gente que había jugado al videojuego iba a estar más enfadada por no haberlo tenido tal y como se suponía que debía ser, o si iban a estar más enfadados por haber tenido sólo lo que tenían antes. Y entonces, ¿cómo se sentirán los demás?”, explicó Mazin.

Bella Ramsey y Pedro Pascal en el noveno capítulo de la serie "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿CÓMO ESCOGIERON EL FINAL DE LA PRIMERA ENTREGA DE “THE LAST OF US”?

Pese a la interesante propuesta de Abbasi, el equipo decidió optar por la conclusión que vimos en el metraje, aquella que nos deja con la incertidumbre de saber lo que ocurrirá en el futuro.

“Al final, hay algo muy específico en terminar con ese primer plano de Ellie. Sin saber qué viene después. Sin saber lo que hace. ¿Se aleja de él, camina con él, cómo se siente? Ese momento se suspende permanentemente”, puntualizó Craig Mazin.