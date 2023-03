La primera temporada de la serie “The Last of Us” llegó a su fin el pasado domingo 12 de marzo, con un noveno episodio cargado de momentos impactantes, como el cameo de la actriz Ashley Johnson que confirmaría algunas teorías sobre la inmunidad de Ellie.

Así, parece estar todo listo para la segunda temporada del show, que también será protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Además, para alegría de muchos fans, se reveló que la historia no acabaría allí.

¿Quieres saber cuántas temporadas tendrá la serie de HBO Max? A continuación, te contamos lo que dijeron los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann sobre el futuro del programa.

La serie "The Last of Us" es una de las más famosas en el mundo (Foto: HBO)

¿”THE LAST OF US” TERMINARÁ EN SU SEGUNDA TEMPORADA?

La respuesta corta es NO. A través de una entrevista concedida a GQ, los showrunners de la serie confirmaron que los hechos del videojuego “The Last of Us - Part II” (2020) no se desarrollarán en una sola temporada.

Al parecer, Mazin y Druckmann buscarían profundizar en el desarrollo de sus personajes y prestarle más atención a algunas escenas cruciales. En ese sentido, es probable que la aparición de Abby Anderson y las consecuencias de sus acciones para Joel y Ellie necesiten abordarse en más de un capítulo.

La serie "The Last of Us" tendrá más de dos temporadas (Foto: HBO)

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TENDRÁ “THE LAST OF US”?

Aún no se ha confirmado la cantidad exacta de temporadas que tendrá “The Last of Us”, pero se sabe que serán tres como mínimo. Así, de acuerdo con Neil Druckmann, será emocionante ver el relato del proyecto de Naughty Dog nuevamente en pantallas.

“Algunas de las cosas que más me emocionan [en la segunda parte] son los cambios que hemos discutido y ver que la historia cobra vida nuevamente en esta otra versión. Creo que es emocionante porque se apoya en esos sentimientos que tenías del juego, realmente en gran medida, de una manera nueva”, manifestó.

Vale precisar que tampoco hay un pronunciamiento oficial por parte de HBO sobre la tercera entrega, pero no dudamos de que apoyarán la propuesta narrativa de los creadores, considerando el éxito del espectáculo.

Bella Ramsey como Ellie en el final de la primera temporada de “The Last of Us” (Foto: HBO)

EL OBJETIVO DE LOS CREADORES PARA LAS PRÓXIMAS TEMPORADAS

Mazin y Druckmann confesaron que se sentían muchos más cómodos con el proceso de escritura de las próximas temporadas y admitieron que su principal objetivo seguirá siendo el mismo: ofrecer un espectáculo que haga felices a los fans.

“Habrá cosas que serán diferentes y habrá cosas que serán idénticas. Hay cosas que se van a añadir y enriquecer. Hay algunas cosas que se van a voltear (...) No puedes hacer felices a todos, pero hemos hecho feliz a mucha gente y esa es nuestra intención, volver a hacerlo”, puntualizó Mazin.

¿CÓMO VER “THE LAST OF US”?

“The Last of Us” fue estrenada el domingo 15 de enero de 2023. Actualmente, puedes ver todos los capítulos de su primera temporada en la plataforma de streaming HBO Max. Solo requieres de una suscripción al servicio para disfrutarlos.