La serie “The Last of Us” de HBO Max anunció su renovación por una segunda temporada. Sin dudas, una feliz noticia para muchos fans y todo el equipo de producción de la adaptación del videojuego homónimo de Naughty Dog, liderados por Craig Mazin y Neil Druckmann.

No obstante, una duda nació en muchos de los seguidores del material original de la obra: en el juego, hay un importante salto temporal entre la primera y segunda parte de la historia, periodo en el que Ellie cambia mucho a nivel físico.

Entonces, ¿Bella Ramsey podría dejar “The Last of Us” por el salto del tiempo en la temporada 2? A continuación, te revelamos lo que sabemos sobre su permanencia en la serie.

¿BELLA RAMSEY SERÁ PARTE DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “THE LAST OF US”?

Aún no hay nada confirmado, pero todo parece indicar que la presencia de Bella Ramsey está garantizada en la segunda temporada de “The Last of Us”. Hasta donde se sabe, la artista que le da vida a Ellie fue una de las primeras personas que recibió la noticia de la renovación y se mostró bastante entusiasmada por ello.

Además, antes del anuncio, había sido la encargada de asegurar que existía la posibilidad de tener una nueva entrega del proyecto. De acuerdo con BBC, dijo: “Si la gente sigue viendo, creo que [una segunda parte] es bastante probable. Depende de los muchachos de HBO”.

Así, sería bastante decepcionante para ella y sus fanáticos no continuar en la producción tras esta campaña promocional. Por otro lado, su trabajo interpretativo ha sido aclamado por la crítica alrededor del mundo. Si solo tenemos en cuenta estos aspectos, no habría la necesidad de tener otra actriz para el papel.

La actriz Bella Ramsey y su reacción frente a la renovación de "The Last of Us" por una segunda temporada (Foto: Josh Horowitz / Twitter)

¿QUÉ PASA CON EL SALTO EN EL TIEMPO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “THE LAST OF US”?

Obviamente, la gran preocupación de algunos fanáticos de la serie es el gran salto del tiempo del videojuego: entre la primera y segunda parte transcurren 5 años. Es decir, Ellie pasa de tener 14 a 19 años.

Los cambios propios de la adolescencia son evidentes, por lo que es comprensible que la permanencia de Bella Ramsey genere incertidumbre. En ese sentido, nombres como Shannon Berry (”The Wilds”) empezaron a circular en redes sociales como su posible reemplazo.

Sin embargo, hay algunos factores adicionales que nos hacen presumir que esto no ocurrirá en la producción protagonizada por Pedro Pascal.

Ellie (Bella Ramsey) en el segundo episodio de "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿POR QUÉ BELLA RAMSEY SE QUEDARÍA EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE “THE LAST OF US”?

1. La edad de Bella Ramsey

Bella Ramsey tiene actualmente 19 años. Entonces, al inicio de la filmación de “The Last of Us 2”, seguirá siendo mayor que la propia Ellie. Es muy probable que los creadores hayan tenido esto en cuenta al momento de contratarla, ya que evitaron contar con una adolescente en la grabación desde un inicio.

2. La apariencia del personaje

Más allá de la edad, en Hollywood existen muchos trucos de maquillaje y vestuario para hacer mayor a los talentos. Asimismo, en el caso de Ellie, se buscó que Bella adopte la esencia del personaje antes que su físico. Así que este aspecto podría pasar a segundo plano.

3. La duración del salto del tiempo

Es entendible que se piense en un reemplazo tras lo ocurrido en “House of the Dragon”. Allí modificaron a su protagonista (Rhaenyra Targaryen), ya que el salto en el tiempo transcurría a lo largo de 20 años. No obstante, en “The Last of Us” solo es un lustro (5 años), por lo que esta idea estaría descartada.