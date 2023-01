La serie que los amantes del videojuego “The Last of Us” estaban esperando por fin llegó a HBO Max este 15 de enero. Si bien, las expectativas eran altas por su desarrollo, la trama no ha defraudado y se ha convertido rápidamente en la segunda serie más exitosa de dicha plataforma de streaming, pues el día de su estreno superó el número de reproducciones de “House of the Dragon” en Latinoamérica.

De esta forma, la alegría y emoción de los fanáticos no se hizo esperar, toda vez que se mostraron satisfechos con la adaptación a la pantalla chica de esta historia, pero ¿sabías que una de las escenas que se mostró en el primer capítulo fue eliminada y por tanto no pudimos ver los resultados finales?

Sí, así como lo leíste: para el episodio de estreno se planeaba mostrar una escena, pero terminó siendo desechada por el creador. Averigua de cuál se trata y la razón de su decisión.

Joel protegiendo a Ellie en el primer episodio de “The Last of Us” (Foto: HBO)

ASÍ ERA LA ESCENA INICIAL DE “THE LAST OF US” QUE FUE ELIMINADA

Pensando en las personas que no estaban familiarizadas con el videojuego “The Last of Us”, a los creadores de la serie se les ocurrió brindar más información sobre sobre cómo funciona el hongo Cordyceps en el cuerpo humano, no sólo ello, pues querían explicar cómo se desató la pandemia.

Para esto, habían planeado una escena totalmente distinta a la que vimos en el primer capítulo. Esta empezaba con dos científicos conversando en un programa televisivo de la década de los sesenta en el que se referían a las pandemias que podrían llegar y acabar con la humanidad. En ese momento, uno de ellos se refiere a los hongos Cordyceps, del que comienza a detallar sus efectos.

Según va contando cómo ataca al cuerpo, la gente comenzaba a estremecerse; y no era para menos, pues lo que se buscaba era una especie de breve documental que causara terror, pero fue obviado, señaló Craig Mazin, director de la serie en el podcast oficial de “The Last of Us”, según publica Sensacine.

“Hay un video genial, puedes verlo en YouTube, es de Planet Earth, donde hay una demostración buenísima de cómo trabaja el Cordyceps, cómo se apodera de una hormiga. Realmente es terrorífico y te cuenta todo lo que necesitas saber”, mencionó, al tiempo de indicar que buscaban hacer un video con ese mismo estilo, pero retrocedieron en esa decisión.

Resulta que a Neil Druckmann no le gustaba la idea, pues consideraba que mucha información sobre un punto podría aburrir a la gente, así que lo quitaron.

Al ver el producto final, quedaron convencidos que lo mejor fue haber desechado la idea de explicación del hongo, pues esta podía desarrollarse naturalmente a lo largo de la trama y dejando un alto grado de misterio para los espectadores en la primera temporada.