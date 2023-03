Desde que el videojuego de Naughty Dog se lanzó en el 2013, se ha debatido el impactante final que tuvo. Al igual que en la historia original, la serie de “The Last of Us” concluyó el viaje de los protagonistas con Joel tomando una extrema decisión para salvar la vida de Ellie. Aunque muchos han criticado su accionar, hay una teoría que podría respaldarlo.

ALERTA DE SPOILERS. En el episodio 9 del programa de HBO Max, titulado “Look for the Light” (“Busca la Luz”), que se estrenó el pasado 12 de marzo de 2023, Joel y Ellie llegaron a las Luciérnagas, dando por concluida su misión.

No obstante, el personaje de Pedro Pascal descubrió que, para obtener la muestra de la adolescente, debían extraer parte de su cerebro y, por ende, moriría. Joel no dudó en arremeter contra “todos los bastardos que se interpusieran en su camino” (como diría Bill) y matar a las Luciérnagas del hospital para llegar a Ellie.

Además, le disparó al cirujano que quiso amenazarlo con un bisturí y mató a Marleen para que no los persiguiera después. Todo esto sabiendo que Ellie hubiera estado dispuesta a sacrificarse para salvar a la humanidad y hacer “lo correcto”.

Para muchos, la decisión habría sido fácil, pues tienen claro que la vida de una niña no pesa más que la de cientos de miles de personas (si no es millones, aunque no sabemos cuáles son los resultados de los censos post-apocalípticos). Por ello, el hecho de que Joel haya decidido sacrificar a la humanidad ha sido muy criticado.

Si piensas así, a continuación te presentamos una teoría de los fanáticos que podría hacerte cambiar de opinión.

¿POR QUÉ JOEL HABRÍA TOMADO LA DECISIÓN CORRECTA AL FINAL DE “THE LAST OF US”?

Después del gran final de “The Last of Us”, el debate sobre la decisión de Joel inundó las redes sociales. Sin embargo, hay una teoría, difundida por la usuario @cribabyblu, que ha calado con muchos internautas y plantea que los científicos de las Luciérnagas no tenían los conocimientos ni medios para desarrollar una vacuna o cura contra el Cordyceps, por lo que el sacrificio de Ellie hubiera sido en vano.

Primero, plantea que los doctores que vimos debieron ser muy jóvenes al inicio del brote, teniendo alrededor de 20 o 25 años cuando fue el apocalipsis, por lo que no sabrían realmente cómo hacer el procedimiento y extraer una cura.

“No pueden convencerme de que los científicos de las Luciérnagas no habían abandonado la carrera de medicina a la mitad”, comentó en su video de TikTok.

Los científicos ya le habían puesto anestesia Ellie cuando Joel la encontró en el final de "The Last of Us" (Foto: HBO)

“Cuando escuché a Marleen decir ‘ellos piensan que tienen que sacar la parte del cerebro para que puedan multiplicar las células y crear una cura’, pensé ‘¿qué pasa si eso no funciona? entonces habrías matado a la única chica que es inmune’. Sé que esto se trata de un dilema moral de salvar a una persona por sobre el resto del mundo y que se supone que la ciencia no importa, pero la ciencia sí importa y Ellie iba a morir por nada”, agregó

¿POR QUÉ NO PODRÍAN HABER DESARROLLADO UNA VACUNA?

El video de la usuario fue compartido por miles de cuentas más, quienes respaldaron su posición y, para nosotros, tiene sentido. No solo porque los doctores de las Luciérnagas se quedaron con la tecnología del 2003 y tomaron una decisión apresurada al optar por matar a su única muestra, sino también por un factor real muy importante: no existen vacunas anti-hongos para proteger a personas en riesgo hasta la actualidad.

Incluso en los primeros episodios, cuando mostraron el origen del brote en Jakarta y llevaron a una especialista a analizarlo, la micóloga dijo claramente que no había vacuna para una infección por hongos.

Si con la tecnología actual, miles de profesionales y todos los recursos posibles, no se ha podido hacer algo de ese tipo, es poco probable que el equipo obsoleto de las Luciérnagas lo consiguiera.

Por supuesto, Joel no consideró esto al tomar su decisión, pues a él solo le importaba salvar a Ellie, sin importar si el resto del mundo moría. Pero esta explicación es para aquellos que lo critican utilizando el argumento del bien mayor, porque lo más probable es que no hubieran conseguido salvar a nadie y, en el proceso, matarían a Ellie.

