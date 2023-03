El reparto de la primera temporada de “The Last of Us” está plagado de reconocidas figuras de Hollywood y de actores que dieron vida a los personajes en el videojuego. Sin embargo, hay más celebridades de lo que pensábamos, pues Jason Ritter también apareció en la serie de HBO Max sin que nos diéramos cuenta.

El intérprete y productor estadounidense es conocido por haber dado vida a Kevin Girardi en el programa “Joan de Arcadia”. Además, también ha tenido roles importantes en “The Class”, “Parenthood”, ”Gravity Falls” y fue la voz de Ryder en “Frozen 2″.

Además de tener una amplia carrera en el medio desde 1989, también tiene una conexión especial con la serie, pues es el esposo de Melanie Lynskey, la actriz que hizo de Kathleen en el episodio 4 y 5.

Al parecer, él también hizo aparición en el arco de Kansas City y así fue como sucedió. Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “The Last of Us”.

¿CÓMO FUE EL CAMEO DE JASON RITTER EN “THE LAST OF US”?

En internet, nada pasa desapercibido y la aparición de Jason Ritter en “The Last of Us” no iba a ser la excepción. Después de que se publicara un especial del detrás de cámaras, un usuario de Twitter llamado @karrotkate notó que uno de los extras que hacía de un infectado categoría Chasqueador no era un desconocido, sino que se trataba del esposo de Lynskey.

La internauta compartió una foto de Ritter teniendo un arreglo de vestuario en la locación de lo que parece ser la escena del episodio 5 en donde los infectados salen de un agujero subterráneo en Kansas City.

Sin embargo, debido a las prótesis que llevaba en el rostro, no se podía distinguir a ciencia cierta si se trataba de él.

Esto fue comprobado por el propio actor, quien respondió al tuit desde su cuenta oficial, asegurando que fue “simplemente el mejor día”, refiriéndose a la grabación de la escena.

Captura de pantalla del tuit de karrotkate en donde nota la aparición de Jason Ritter en "The Last of Us" (Foto: karrotkate / Twitter)

Es irónico pensar que uno de los infectados que atacó a Kathleen y a su grupo de rebeldes, fue el propio esposo de la actriz que la interpreta.