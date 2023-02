El episodio 4 de “The Last of Us” llegará dentro de poco y el tráiler ya generó mucha expectativa debido a la presentación de un personaje completamente original de la serie de HBO Max: Kathleen. Aunque no tenemos el mismo contexto que otras figuras como Tess, aquí te contaremos lo que se sabe de ella.

En el capítulo pasado, Joel y Ellie dejaron el pueblo de Lincoln, Massachusetts, donde vivían Bill y Frank, para dirigirse donde Tommy, el hermano del protagonista que vive en Wyoming.

De esta forma, el personaje de Pedro Pascal podrá confirmar que se encuentra bien y, adicionalmente, les podrá dar información acerca de una base de las Luciérnagas, dado que él había formado parte del grupo revolucionario por un tiempo.

Ambos viajan en la camioneta de Bill, pero su viaje tendrá que desviarse y terminarán en Kansas City, Missouri, donde se toparán con Kathleen, a quien da vida Melanie Lynskey, la actriz conocida por su rol en “Yellowjackets” y “Two and a Half Men”.

Lo curioso de este personaje, es que no proviene de los videojuegos de Naughty Dog, sino que fue creado por el showrunner y escritor Craig Mazin. Esto significa que HBO está expandiendo aún más el universo de “The Last of Us”, algo que ha funcionado hasta ahora luego de la tierna historia de amor de Bill y Frank (algo que fue implícito en la fuente original y a la que le hicieron un pequeño cambio al final).

Antes de seguir, mira aquí el tráiler del episodio 4 de “The Last of Us”.

¿QUIÉN ES KATHLEEN EN “THE LAST OF US”?

De acuerdo con la información que ha dado HBO sobre el personaje hasta el momento, Kathleen es “la líder despiadada de un movimiento revolucionario ubicado en Kansas City”.

Al parecer, su grupo estaría inspirado en los Cazadores del videojuego, quienes se encargan de atacar y robar las pertenencias de cualquiera que ingresara en su territorio.

“(Un personaje original) que se le ocurrió a Craig fue el personaje de Kathleen, quien era la líder de quienes en el juego de estos muchachos eran los cazadores, y aquí toman un papel ligeramente diferente”, dijo Neil Druckmann, creador del videojuego y la serie de “The Last of Us”, a ScreenRant.

Todo indica que la Zona de Cuarentena de Kansas City en "The Last of Us", ya está bajo el control de los rebeldes de Kathleen (Foto: HBO)

A diferencia de la historia para consolas, el programa de televisión está tratando de darle más dimensionalidad a los enemigos a los que se enfrentan Joel y Ellie, por eso se ha introducido a Kathleen. Así lo mencionaron tanto Druckmann como Craig Mazin.

“Porque me encanta la idea de que no solo hay buenos y malos. Todos intentan sobrevivir, todos intentan vivir la vida al máximo. Pero a menudo, los objetivos compiten entre sí, y ahí es donde suceden cosas interesantes y las diferentes filosofías de cómo sobrevivir o hacer que el fin justifique los medios, hablan de lo que realmente trata la historia de formas nuevas que las que hicimos en el juego”, agregó Druckmann.

Mientras tanto, Mazin dijo: “Tienes que matar a mucha gente en ese videojuego, pero para nosotros, la violencia era bastante grave y no queríamos insensibilizar a la gente. Entonces, cuando llegan los enemigos, era importante que nos hiciéramos la pregunta: ‘Bueno, ¿por qué son enemigos? ¿Qué quieren?’ No son solo personas malvadas. Desde su punto de vista, todo esto tiene sentido y es justificable, y eso fue algo interesante de explorar”.

¿EN QUÉ PERSONAJE PODRÍA ESTAR INSPIRADA KATHLEEN?

Un personaje de los videojuegos que guarda ciertas similitudes con la descripción de Kathleen es Eva (de Pittsburgh), de quien se conoce solo por notas que Joel va encontrando en el camino y conversaciones que tienen otros Cazadores.

De acuerdo con la historia original, su hijo se había unido a un grupo de rebeldes armados que tenían pensado derrocar a los militares de Pittsburgh. Sin embargo, su hijo fue capturado y ejecutado.

Por ello, Eva buscó a los rebeldes que todavía estaban activos dentro de la ciudad y se unió a ellos. Posteriormente, Joel encuentra una nota que dejó Eva años después de los levantamientos y que la Zona de Cuarentena colapsara.

Dado que la ciudad en la que Joel se topa con los Cazadores (y con Henry y Sam) ha sido cambiada de Pittsburgh a Kansas, puede que Eva tenga algo que ver en la historia. Además, según los creadores de la serie, Kathleen tiene un secreto.