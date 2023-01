ALERTA DE SPOILERS. Todavía nos estamos recuperando del episodio 3 de “The Last of Us” y no entendemos cómo pudieron hacernos amar a dos personajes en tan solo 45 minutos. El más reciente estreno de la serie de HBO Max presentó a Bill y Frank, quienes jugaron un papel importante para el viaje de Joel y Ellie.

El domingo 29 de enero se lanzó el capítulo titulado “Largo, largo, tiempo” (“Long Long Time” en inglés). A diferencia de otras ediciones, no empezó con un flashback, sino que continuaron con los hechos de la semana anterior, en donde Tess se sacrificó para salvarlos de la horda de Corredores.

Al final del capítulo, ella le dice a Joel que vayan a buscar a Bill y a Frank, pero la última escena no dejaba ver a ciencia cierta si esto es lo que haría el protagonista o si decidiría regresar a la Zona de Cuarentena. Aunque este domingo se confirmaron las sospechas.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler del episodio 3 de “The Last of Us”.

RECAPITULACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL EPISODIO 3 DE “THE LAST OF US”?

5. Joel y Ellie van en busca de Bill y Frank

Cuando empieza el capítulo, Joel y Ellie se encuentran a diez millas de Boston. Al final, el personaje de Pedro Pascal decidió hacerle caso a Tess y se dirigieron en busca de Bill y Frank. Antes de partir, Ellie le dijo a Joel que no la culpe por la muerte de su compañera, pues ambos habían decidido tomar el riesgo.

En el camino, se muestra un poco más de las estrategias de supervivencia en esta realidad y cómo se manejó la infección posterior a la propagación. Primero, se detuvieron en una tienda abandonada, donde Joel había guardado algunas provisiones.

Además, confirmó que la teoría que tenían acerca de la propagación del hongo es que el Cordyceps había mutado y se había metido a alimentos como la harina y el azúcar, los cuales fueron vendidos a todas partes del mundo.

También pasaron por una fosa común donde algunos civiles habían sido ejecutados por el ejército al no haber espacio en las Zonas de Cuarentena. Para evitar la sobrepoblación y que luego se conviertan en infectados, prefirieron matarlos.

4. Cómo Bill conoció a Frank y cuál era su relación

La escena de la fosa conecta perfectamente con la historia de Bill, pues retroceden al 2003 cuando el ejército estaba realizando las evacuaciones de los pueblos rurales. Sin embargo, Bill no llegó a ser trasladado porque se había escondido en su búnker y esperó a que se marcharan para salir. Inmediatamente después, inició sus preparativos para levantar un perímetro seguro: recolectando gasolina, herramientas de Home Depot, activando el generador, etc.

El personaje de Nick Offerman logró defenderse de infectados y personas que se acercaban a su pequeño paraíso, donde podía disfrutar de una deliciosa cena caliente y un buen vino. Sin embargo, un día, cuando una de sus trampas es activada, en lugar de encontrarse a un zombi, conoce a Frank, quien le dice que estaba viajando a la Zona de Cuarentena de Boston porque la de Baltimore había desaparecido.

Bill decide ayudarlo y le brinda una comida. Lo que se suponía que iba a ser un pequeño descanso terminó convirtiéndose en algo más, pues la serie confirmó lo que ya se sospechaba en los videojuegos de “The Last of Us”: ambos eran gays y tenían una relación romántica.

En el episodio 3 de "The Last of Us", Bill y Frank se besaron luego de que cantara una pieza de Linda Ronstadt (Foto: HBO)

3. Cómo Bill y Frank conocieron a Joel y Tess

Tres años después de conocerse, Frank está intentando cambiar la forma en la que viven dentro del pueblo. Mientras que Bill se concentra solo en la seguridad y autosuficiencia, su pareja quiere que el lugar sea agradable y puedan tener amistades a las que invitar. Aunque Bill se muestra en contra de traer a gente a su hogar, pues pueden ser peligrosos, Frank le dice que ya ha estado comunicándose con una mujer por la radio.

Esa mujer resulta ser Tess, quien va a visitarlos junto a Joel. Bill mantiene la guardia frente a Joel, pero él no se lo toma personal porque comprende su preocupación. Joel le propone que pueden beneficiarse de comercializar, ya que los contrabandistas pueden acceder a cosas que él no tiene dentro del pueblo, como un aluminio resistente para que la valla resista más tiempo. Además, le advierte que si bien puede alejar a los infectados, eventualmente llegarán Cazadores a atacarlos de noche y derrumbarán las protecciones (lo que sucede, pero Bill puso lanzallamas para protegerse de ellos).

Además, se explica que Frank fue quien tuvo la idea de usar códigos en la radio, para que nadie más entienda lo que se decían. Incluso menciona lo de las décadas de las canciones.

2. Por qué Bill y Frank mueren

El intercambio con Joel parece tener frutos, pues Bill y Frank lograron sobrevivir a los ataques de Cazadores. Además, incluso les consiguieron semillas de fresa para que las planten y allí fue cuando obtuvimos la desgarradora escena en la que le dice “I was never afraid until you showed up” (“Nunca tuve miedo hasta que te conocí”) *redacta esto mientras llora*.

Continuaron viviendo juntos hasta el 2023. Para ese momento, ambos ya estaban viejos y Frank había adquirido alguna especie de cáncer. A diferencia del videojuego, este es el motivo por el que decide que ya no quiere seguir y decide suicidarse, pero le pide a Bill que lo ayude luego de pasar un hermoso día juntos y casarse.

Bill hace lo que le pide, pero incluye las pastillas trituradas también en su copa, decidiendo que ya estaba satisfecho y con otra línea para cortarnos las venas como “You were my purpose” (“Tú fuiste mi propósito”). Ambos se retiran a su habitación y mueren juntos.

1. Joel y Ellie se dirigen a Wyoming

Después de 45 minutos de esta historia shakespeariana de amor, “The Last of Us” regresa al presente, cuando Joel y Ellie llegan al pueblo donde viven (o vivían) Bill y Frank. Al ver el lugar descuidado, sospechan que algo anda mal y esto es confirmado cuando Ellie encuentra una carta que Bill le dejó a “Cualquiera, pero probablemente Joel”.

Prácticamente, le dice que tome todo lo que necesita, incluyendo lo que está en su búnker repleto de armas. Ellie encuentra la pistola de Frank en un cajón y la guarda en secreto, pese a que Joel se había negado a darle una.

Además, en la carta, Bill lanza otra frase que será importante para los próximos episodios: “Yo lo salvé y luego lo protegí. Esa es la razón por la que hombres como tú y yo estamos aquí. Tenemos un trabajo que hacer y que Dios ayude a cualquier cabrón que se cruce en nuestro camino”.

Aunque Bill se refería a que Joel protegería a Tess, ahora que ella está muerta, este es un presagio para el tipo de relación que tendrá con Ellie, por quien será de capaz de matar a cualquiera con tal de salvarla, incluso si eso implica condenar a la humanidad entera.