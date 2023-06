Para tristeza de muchos fans, DC le dijo adiós a Henry Cavill y buscó intensamente a su reemplazo. Así, tras varias audiciones, David Corenswet fue elegido como el gran protagonista de “Superman: Legacy”, película con la que iniciará el DCU de James Gunn y Peter Safran. ¿Te gustaría conocer a la estrella detrás del nuevo “Hombre de Acero”? En esta nota, Mag te presenta los principales datos de la biografía y carrera del actor estadounidense.

Vale precisar que el intérprete se impuso a los talentosos Nicholas Hoult y Tom Brittney en la carrera por darle vida a Clark Kent en este importante proyecto. Como sabemos, el film forma parte del capítulo “Dioses y Monstruos”, el primero de la era Gunn en el estudio.

Al lado de Corenswet, también tendremos a una nueva Lois Lane. La actriz seleccionada para el papel es Rachel Brosnahan, famosa por liderar el elenco de la serie “The Marvelous Mrs. Maisel” de Amazon Prime Video.

1. ¿QUIÉN ES DAVID CORENSWET?

David Corenswet es un actor y guionista estadounidense, reconocido por interpretar a River Barkley en la serie “The Politician” de Netflix. También ha hecho su aparición en proyectos como “House of Cards” y “We Own This City”.

2. FICHA DE DATOS DE DAVID CORENSWET

Nombre completo: David Packard Corenswet

Fecha de nacimiento: 8 de julio de 1993

Edad: 29 años

Lugar de nacimiento: Filadelfia, Estados Unidos

Signo zodiacal: Cáncer

Ocupación: Actor

Años activos: 2011-presente

Instagram: @davidcorenswet

El actor en la alfombra roja de “Look Both Ways” (Foto: David Corenswet / Instagram)

3. LA FAMILIA DE DAVID CORENSWET

Corenswet proviene de una familia de autores y artistas. Su abuelo paterno es Edward Packard, el creador del concepto de los libros “Choose Your Own Adventure” (”Elige tu propia aventura”).

Su padre fue actor de teatro en la ciudad de Nueva York, antes de convertirse en abogado. Su madre, por su parte, también es una profesional del derecho.

3. ¿QUÉ ESTUDIÓ DAVID CORENSWET?

David Corenswet se graduó de la escuela Shipley y, en el 2016, obtuvo una Licenciatura en Bellas Artes en Teatro en la Juilliard School. Asimismo, en el 2020, tomó clases en un simulador de vuelo en el Aeropuerto Van Nuys.

4. LOS INICIOS EN LA ACTUACIÓN DE DAVID CORENSWET

El intérprete inició su carrera profesional siendo un niño. Como actor infantil, apareció en varias producciones teatrales, hasta que hizo su debut cinematográfico en la película “Affairs of State” del 2018.

5. TAMBIÉN ES GUIONISTA

El trabajo de David Corenswet no se limita a demostrar su talento frente a cámaras. Él también fue el guionista del cortometraje “Following Chase”, dirigido por Greg Koorhan. Además, coescribió y produjo la serie web “Moe & Jerryweather” (2014-2016).

6. AMA SU TRABAJO, PERO ODIA AUDICIONAR

En una entrevista concedida a The New York Times, el actor explicó que amaba actuar. Sin embargo, confesó que no disfrutaba el proceso de las audiciones.

“Realmente puede convertirse en una experiencia terrible porque es mucho rechazo (...) Ni siquiera solo rechazo. La mayoría de las veces nunca escuchas nada”, puntualizó.

7. ES UN COLABORADOR FRECUENTE DE RYAN MURPHY

David Corenswet ha trabajado en tres proyectos al lado del famoso productor Ryan Murphy: “The Politician” (2019), “Hollywood” (2020) y “Look Both Ways” (2022). Puedes verlos en Netflix.

8. LA CARRERA ACTORAL DE DAVID CORENSWET

Películas de David Corenswet:

2011: “Following Chase” como Ted (cortometraje)

2013: “Michael and Clyde” como Clyde (cortometraje)

2018: “Affairs of State” como Michael Lawson

2019: “The Sunlit Night” como Scott Glenn

2022: “Look Both Ways” como Jake

2022: “Pearl” como el proyeccionista

2024: “Twisters”

2024: “The Greatest Hits”

2025: “Superman Legacy” como Superman

Series de David Corenswet:

2014–18: “Moe & Jerryweather” como Jerryweather

2015: “One Bad Choice” como Reggie Shaw

2017: “Elementary” como Houston Spivey

2018: “Instinct” como Spencer Baymoore

2018: “House of Cards” como Reed

2019–20: “The Politician” como River Barkley

2020: “Hollywood” como Jack Castello

2022: “We Own This City” como David McDougall

2023: “Lady in the Lake”

9. FOTOS DE DAVID CORENSWET

El actor al lado de su colega Mia Goth, con quien comparte roles en "Pearl" (Foto: David Corenswet / Instagram)

La estrella estadounidense también demuestra todo su talento detrás de cámaras (Foto: David Corenswet / Instagram)

Una instantánea en blanco y negro del intérprete (Foto: David Corenswet / Instagram)

