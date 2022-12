“Black Adam” es otro de los proyectos que no está en los planes de James Gunn y Peter Safran, los nuevos jefes de DC Studios. Tras la lamentable despedida de Henry Cavill como Superman y la presunta cancelación de “Wonder Woman 3″ de Patty Jenkins, Dwayne “The Rock” Johnson es otra de las bajas confirmadas en el futuro de DC.

Sin dudas, una noticia que debe haber afectado al intérprete que estuvo involucrado en la realización del primer largometraje desde hace 15 años, cuando se planteó que la producción sería “Capitán Marvel”.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, descubre por qué “Black Adam” no tendrá segunda parte. Averigua, así, cuál es la decisión de James Gunn, el caso Dwayne Johnson y lo que pasó en DC.

¿POR QUÉ “BLACK ADAM” NO TENDRÁ SEGUNDA PARTE?

En redes sociales, se especuló mucho sobre las verdaderas razones detrás de la cancelación de la segunda parte de “Black Adam”. Mientras algunos usuarios referían que los malos resultados en taquilla fueron la principal motivación, otros indicaban que la presunta información falsa que habría filtrado Dwayne Johnson sería el detonante.

Como se recuerda, Deadline anunció que la película había ganado 52 millones de dólares, por lo que aún era considerada una cinta rentable. No obstante, según medios como Puck, ejecutivos de Warner Bros. afirmaban que esta información era errónea y habría sido difundida por el estadounidense.

En este contexto, fue el mismo actor quien se encargó de explicar que su personaje no será tomado en cuenta en los próximos proyectos del estudio por decisiones creativas de James Gunn para el futuro de DC.

Dwayne "The Rock" Johnson en una escena de "Black Adam" (Foto: DC Entertainment)

¿QUÉ DIJO DWAYNE JOHNSON SOBRE LA CANCELACIÓN DE “BLACK ADAM 2″?

El pasado 20 de diciembre, Dwayne Johnson lanzó un comunicado sobre esta situación: “Conversé con James Gunn y la secuela de Black Adam no será parte de la primera parte de su narrativa; sin embargo, DC y Seven Bucks acordaron buscar la manera de utilizar al personaje en los siguientes capítulos del multiverso. Conozco a James desde hace muchos años, siempre lo he apoyado, tanto en DC como en Marvel, y no es diferente ahora, pues quiero que tengamos el mayor de los éxitos”, indicó.

Así, el artista resaltó que se trataba de una decisión que él respetaba. Además, se tomó el tiempo para agradecer al público que apoyó esta producción tan importante para él.

“Después de 15 años de trabajo duro e incansable para finalmente hacer ‘Black Adam’, estoy muy orgulloso de la película que entregamos a los fans de todo el mundo. Siempre recordaré la reacción de los fanáticos a ‘Black Adam’ con tremenda gratitud, humildad y amor. Lo hicimos genial”, agregó.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE JAMES GUNN?

Frente al extenso comunicado de Dwayne Johnson, James Gunn respondió de forma amigable: “Amo a ‘La Roca’. Y siempre estaré emocionado de ver lo que su productora y él hacen próximamente. No puedo esperar a colaborar pronto con ellos”, puntualizó.

Hasta el momento, no se sabe qué pasará con Gal Gadot y Jason Momoa, ya que su futuro es incierto con las drásticas decisiones que han tomado Gunn y Peter Safran. Aunque debemos precisar que su permanencia en próximas cintas de la compañía ya es tema de debate en diversas plataformas digitales.