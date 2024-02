“Aquaman and the Lost Kingdom” (en español: “Aquaman y el reino perdido”) es la segunda y última película del exitoso personaje interpretado por Jason Momoa. Aunque la primera cinta resultó ser un rotundo éxito, no pasó lo mismo con el filme dos, convirtiéndose en uno de los peores estrenos de DC, pues no tuvo la recepción que se esperaba. Pero ¿por qué no convenció del todo a la audiencia? Si aún no fuiste a una sala de cine a verla, te contamos que esta llega a la plataforma de streaming. Cuando la veas, ¿estarás de acuerdo con los que comentaron negativamente de ella?

Con el fin de sacar una conclusión y determinar si te agrada o no, te damos a conocer la fecha exacta y cómo ver el filme desde la comodidad de tu casa, así que presta mucha atención.

Jason Momoa interpreta a Arthur Curry en “Aquaman and the Lost Kingdom” (Foto: Warner Bros. Picture)

FECHA Y CÓMO VER LA PELÍCULA “AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM” EN EL STREAMING

¿Cuándo ver “Aquaman and the Lost Kingdom”? Desde el 27 de febrero de 2024

Desde el 27 de febrero de 2024 ¿Cómo ver “Aquaman and the Lost Kingdom”? Por HBO Max

Tal como ha ocurrido con otras producciones de Warner Bros., “Aquaman and the Lost Kingdom” llega al streaming. Por tanto, para ver el filme, debes tener una suscripción a HBO Max.

Como se recuerda, el estreno de esta cinta de supehéroes llegó a la pantalla grande el pasado 22 de diciembre de 2023, y tras poco más de dos meses, aterriza en la plataforma.

En los cómics, la historia es muy distinta a la de la película “Aquaman and the Lost Kingdom”. Se trata de una triste historia (Foto: DC Studios)

“AQUAMAN Y EL REINO PERDIDO” EN FORMATO FÍSICO

De otro lado, te informamos que luego de anunciarse la llegada de “Aquaman y el reino perdido” en formato físico, son muchos los que desean saber cómo adquirirla. Si también eres uno de ellos, lamentamos informarte que aún no hay fecha.

En tanto, en Amazon se puede ver la edición steelbook, la cual llegará el 31 de diciembre de 2024

Arthur y Mera se casaron poco después de los eventos de la primera película de "Aquaman" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM”

“Aquaman y el reino perdido” narra cómo Black Manta está más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Entonces, para derrotarlo, Aquaman recurre a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a su familia, y al mundo, de una destrucción irreversible.