“Aquaman and the Lost Kingdom” (”Aquaman y el reino perdido”) es la última película de superhéroes que se lanzará este 2023. Así, tras años de espera, por fin podremos descubrir qué ocurrió con Arthur Curry y sus aventuras como el Rey de la Atlántida. Al igual que en la primera cinta, Jason Momoa lidera el elenco del proyecto. A él lo acompañan talentosos intérpretes que regresan con sus famosos personajes de DC. ¿Quieres conocerlos? En esta nota, te presentamos la guía de reparto (cast guide) del film.

Vale precisar que este es el proyecto con el que nos despedimos del DC Extended Universe (DCEU), pues James Gunn y Peter Safran reiniciarán la franquicia con nuevas producciones ya anunciadas.

En “Aquaman 2″, nos encontramos con Arthur Curry equilibrando sus labores como padre de familia y gobernante, mientras se enfrenta a un antiguo enemigo. Según la sinopsis: “Aquaman se ve obligado a proteger la Atlántida de la devastación después de que se desata un poder antiguo”.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM”?

1. Jason Momoa como Arthur Curry / Aquaman

Como mencionamos previamente, Jason Momoa retorna a la ficción como el protagonista de la historia. En esta secuela, Aquaman se verá obligado a luchar contra Black Manta para proteger a sus seres queridos.

Además de su rol como Arthur Curry, el actor también es conocido por su trabajo en “Game of Thrones”, “Dune” y “Conan the Barbarian”.

Jason Momoa como Arthur Curry en "Aquaman and The Lost Kingdom" (Foto: DC)

2. Patrick Wilson como Orm Marius

Orm es el medio hermano de Aquaman, con quien deberá aliarse en una incómoda alianza para derrotar a Black Manta. El histrión que lo interpreta es Patrick Wilson, famoso por obras como “Watchmen”, “The Conjuring” y “Hard Candy”.

Patrick Wilson como Orm Marius y Jason Momoa como Arthur Curry en la película “Aquaman and the Lost Kingdom” (Foto: DC)

3. Amber Heard como Mera

Tras su polémico juicio contra Johnny Depp, Amber Heard retoma el rol de Mera. Ella es la reina de la Atlántida y madre del heredero al trono.

Cabe resaltar que Warner Bros. confirmó que el papel de la actriz es mucho menor en esta cinta, en comparación con la primera película.

Amber Heard como Mera en "Aquaman and The Lost Kingdom" (Foto: DC)

4. Yahya Abdul-Mateen II como David Kane / Black Manta

Black Manta está comprometido con vengar la muerte de su padre. Para esto, tiene el objetivo de destruir a Aquaman, su familia y Atlántida. El actor que le da vida al personaje es Yahya Abdul-Mateen II, quien tiene los títulos “Us”, “The Matrix Resurrections” y “Candyman” en su filmografía.

Yahya Abdul-Mateen II como Black Manta en la película "Aquaman and The Lost Kingdom" (Foto: DC)

5. Nicole Kidman como Atlanna

Atlanna es la madre de Arthur y exreina de la Atlántida. Es interpretada por la icónica Nicole Kidman, a quien también hemos visto en “Los otros”, “Moulin Rouge” y “Dogville”.

Nicole Kidman como Atlanna en la película “Aquaman and the Lost Kingdom” (Foto: DC)

6. Dolph Lundgren como el Rey Nereus

Dolph Lundgren regresa como el Rey Nereus, padre de Mera. La estrella sueca saltó a la fama por “Rocky IV” y, desde entonces, ha triunfado en proyectos como “Universal Soldier” y “The Expendables”.

Dolph Lundgren retorna como el Rey Nereus en la película “Aquaman and the Lost Kingdom” (Foto: DC)

7. Randall Park como el Dr. Stephen Shin

El Dr. Stephen Shin está decidido a exponer la existencia de la Atlántida en esta película. El personaje es interpretado por Randall Park, reconocido en el MCU por su rol como Jimmy Woo.

Otros actores y personajes de “Aquaman and the Lost Kingdom”:

Temuera Morrison como Tom Curry

Vincent Regan como Atlan

Jani Zhao como Stingray

Indya Moore como Karshon

Pilou Asbæk

¿POR QUÉ WILLEM DAFOE NO APARECE EN “AQUAMAN Y EL REINO PERDIDO”?

Lamentablemente, Willem Dafoe no aparecerá en la producción. James Wan reveló que diversos conflictos de agenda hicieron imposible que el talentoso actor participe en el largometraje.

“Willem no está en esta (película), no. Parte de la razón fue porque su agenda no nos cuadraba. Pero eso me permitió ampliar el papel de Atlanna”, le dijo el director a EW.

¿CÓMO VER “AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM”?

La película llegará a los cines de Estados Unidos y México el miércoles 20 de diciembre del 2023. Un día después, el jueves 21 de diciembre, estará disponible en las carteleras de toda Latinoamérica.

