La llegada de James Gunn y Peter Safran como nuevos directivos de DC, tal y como se especuló, significó una serie de cambios en la empresa en búsqueda de explotar muchos más sus personajes y recuperar el terreno perdido en la industria del cine en los últimos años. Una de esas variaciones fue la salida de Henry Cavill, lo cual fue un golpe doloroso para los fans.

Tras la película de “Black Adam”, se confirmó que Henry Cavill regresaría al Universo de DC para volver a interpretar a Superman, armando todo un alboroto entre sus fanáticos que, por tanto tiempo, habían pedido ese ansiado regreso. Es más, el propio actor publicó un video en redes sociales comentando que se venían nuevos y grandes proyectos.

Sin embargo, esto ya no sucederá, pues los nuevos directivos tomaron la decisión de no continuar con esos proyectos en los que estaba involucrado el actor de 39 años, por lo que él ya no continuará allí.

Al igual que cuando se anunció su regreso, esta vez el artista estadounidense hizo uso de nuevo de sus redes sociales para despedirse del personaje y lamentar que las cosas se habían dado de esa manera, ya que, como la mayoría, estaba muy emocionado con volver a ponerse el traje de Superman.

Si bien eso es algo muy triste para los fans de DC, esta podría no ser la única salida que se dé en el corto plazo debido a que varios rumores apuntan a que otros proyectos y actores estarían siendo evaluados con la finalidad de darle el visto bueno o bajarle el dedo con la finalidad de generar más ingresos y renombre en la empresa.

Henry Cavill no volverá a interpretar a Superman (Foto: Warner Bros.)

LOS ACTORES QUE PODRÍAN SALIR DE DC

Gal Gadot - “Wonder Woman”

La actriz israelí de 37 años podría ser una de las primeras en despedirse del Universo de DC y de su personaje de la Mujer Maravilla. Y es que la tercera película en solitario de la heroína podría ser cancelada, pese a que ya había un proyecto armado para su realización. Al fin y al cabo, ahora será decisión de los directivos entrantes.

Gal Gadot interpreta a Diana Prince en la saga "Wonder Woman" (Foto: Warner Bros.)

Jason Momoa - “Aquaman”

Se tiene planeado que en el 2023 se estrene “Aquaman and the Lost Kingdom”, que poría ser una despedida de Momoa con el personaje acuático de DC. No obstante, hay rumores de que podría seguir vinculado con la empresa norteamericana, aunque ya no como Aquaman, sino como Lobo, un nuevo superhéroe.

“Aquaman and the Lost Kingdom” estará protagonizada por Jason Momoa (Foto: Warner Bros.)

Dwayne Johnson - “Black Adam”

El personaje de Black Adam vio la luz en los cines durante este año. El encargado de dar vida a este musculoso fue el exluchador de la WWE, Dwayne Johnson, quien tenía grandes expectativas con la cinta, pero parece que su andadura allí llegaría a su final porque se especula que no habrán secuelas porque no se habría recaudado el dinero esperado.