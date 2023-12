La película “Aquaman and the Lost Kingdom” (en español: “Aquaman y el reino perdido”) es uno de los estrenos más llamativos de diciembre del 2023. Resulta que es la última producción del Universo extendido de DC (DCEU), antes de que James Gunn y Peter Safran reestructuren la franquicia, por lo que muchas personas se preguntan si realmente vale la pena disfrutar de este proyecto en pantalla grande. Así, quizá quieras conocer lo que piensan los expertos. En ese sentido, a continuación, te cuento todo lo que está diciendo la crítica sobre el largometraje.

Vale precisar que “Aquaman 2″ está dirigida por James Wan y tiene como protagonista nuevamente a Jason Momoa, quien está acompañado de Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman y Dolph Lundgren en el elenco.

Todos juntos presentan la secuela de “Aquaman” (2018), que narra cómo Black Manta está más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Entonces, para derrotarlo, Aquaman recurre a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a su familia, y al mundo, de una destrucción irreversible.

Antes de seguir, mira el tráiler de “Aquaman and the Lost Kingdom”:

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE “AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM”?

El 2023 no ha sido un buen año para DC. Lo cierto es que “The Flash”, “Shazam! Fury of the Gods” y “Blue Beetle” tuvieron cifras decepcionantes de taquilla y muy poco respaldo por parte de los críticos. Y, para tristeza de muchos fans del universo ficticio, “Aquaman and the Lost Kingdom” está yendo en la misma dirección.

El film debutó en el portal especializado Rotten Tomatoes con el desalentador porcentaje de 36%, un puntaje mucho menor al de “Justice League” (2017) o cualquier otro lanzamiento del estudio en el 2023.

¿Las razones detrás de este resultado? Pues, entre varios aspectos, los expertos aseguran que la mala edición, la historia tediosa y la escritura desordenada son los puntos más bajos de todo el proyecto. Además, la fatiga del público alrededor de las historias de superhéroes parece haberle pasado factura a la película.

LAS PRINCIPALES RESEÑAS DE “AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM”

En las siguientes líneas, descubre qué están diciendo los críticos de destacados medios de entretenimiento sobre “Aquaman and the Lost Kingdom”:

Ian Sandwell de Digital Spy: “Si sólo vienes a ‘Aquaman 2′ por la acción, entonces puede que no te importe tanto el argumento. Tanto si se ha recortado como si no, el resultado es una película que pasa de una escena a otra como si tuviera prisa por acabar de una vez (...) Es un desperdicio del talento de todos, aunque el reparto intenta dar vida a las cosas”.

Valerie Complex de Deadline: “‘Aquaman y el reino perdido’ adolece de una representación inconsistente de los personajes, un CGI deficiente y una falta de dirección narrativa. Un aspecto crucial de cualquier franquicia es su capacidad para hacer que el público se interese por lo que vendrá después. Aquí no hay nada de eso”.

Lovia Gyarkye de The Hollywood Reporter: “Lo más decepcionante son las apuestas. Incluso cuando Momoa y Wilson saltan, patalean, luchan y se salvan a sí mismos y el uno al otro hasta el gran final, el drama de su historia se mantiene al mismo nivel. Rara vez hay giros argumentales en los que realmente temas que Aquaman pueda fracasar o que su fe en Orm pueda estar fuera de lugar”.

Owen Gleiberman de Variety: “¿Aumenta la acción el 3D? No especialmente, pero la respuesta real es: nada podría intensificarla. La película, con todo ese combate, está montada a una escala impresionantemente grandiosa por el director que regresa, James Wan, pero al mismo tiempo hay algo deslucidamente estándar en ella”.

Ross Bonaime de Collider: “Con ‘Aquaman y el Reino Perdido’, tenemos lo mejor y lo peor del DCEU, pero también un recordatorio de que todavía hay esperanza para estos personajes (...) No es el pobre final que parecía que el DCEU iba a tener, pero también demuestra que una década después, el DCEU nunca aprendió las lecciones que necesitaba. El DCEU ha muerto, larga vida al DCU”.

Molly Freeman de Screen Rant: “A pesar de su delgada historia y sus momentos ridículos, ‘Aquaman y el reino perdido’ es una película de superhéroes bastante agradable. Es lo bastante trepidante como para no aburrirme en ningún momento, pero lo bastante olvidable como para considerarla una película de usar y tirar”.

¿CÓMO VER “AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM”?

La película “Aquaman and the Lost Kingdom” se estrenó a nivel internacional el viernes 22 de diciembre del 2023 en las salas de cine. Entonces, para ver la cinta, debes consultar tu cartelera local.

Jason Momoa es la figura principal en el póster de "Aquaman and The Lost Kingdom", la película que le pone fin al DCEU (Foto: DC)

