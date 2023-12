La película “Poor Things” (en español: “Pobres criaturas”) es uno de los proyectos más aclamados del 2023. Bajo la dirección de Yorgos Lanthimos, la cinta se llevó el prestigioso León de Oro en el Festival de Venecia y ha posicionado a su protagonista Emma Stone como una de las mejores intérpretes del año. En este contexto, quizá te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la producción. Por eso, a continuación te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que este film es la adaptación de la novela homónima de Alasdair Gray, autor escocés que publicó más de 30 obras a lo largo de su alabada carrera.

Lo cierto es que “Poor Things” nos narra la historia de Bella Baxter, una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico Dr. Godwin Baxter. Así, libre de los prejuicios de su época, Bella se vuelve firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “POOR THINGS”?

1. Emma Stone como Bella Baxter

Para descubrir quién es quién en la película de Yorgos Lanthimos, debemos empezar con la protagonista: Bella Baxter. Ella es una joven victoriana que, tras ser resucitada por un científico después de su suicidio, huye con un abogado para embarcarse en una odisea de autodescubrimiento.

La actriz que la interpreta es Emma Stone, ganadora del Óscar por su recordado trabajo en “La La Land”. Su filmografía también incluye los títulos: “Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)”, “Zombieland”, “The Help”, “The Amazing Spider-Man”, “Crazy Stupid Love” y “Superbad”.

En la película "Poor Things," Emma Stone asume el papel de Bella Baxter, una joven que fue resucitada (Foto: Searchlight Pictures)

2. Mark Ruffalo como Duncan Wedderburn

Duncan Wedderburn es un sofisticado y libertino abogado, quien hace que Bella escape en una aventura vertiginosa a través de los continentes.

El actor que le da vida al personaje es Mark Ruffalo, estrella de Hollywood nominada tres veces al Óscar. Él es famoso por su participación en “Shutter Island”, “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, “Zodiac”, “Collateral”, “Mi vida sin mí” y la franquicia MCU, como Bruce Banner (Hulk).

Mark Ruffalo interpreta al abogado Duncan Wedderburn en la película "Poor Things" de Yorgos Lanthimos (Foto: Fox Searchlight)

3. Willem Dafoe como Dr. Godwin Baxter

El Dr. Godwin Baxter es el brillante y poco ortodoxo científico que resucita a Bella. Bajo su protección, ella está ansiosa por aprender... hambrienta de la mundanidad que le falta.

Es interpretado por Willem Dafoe, leyenda viviente del séptimo arte, reconocido por obras como “The English Patient”, “Platoon”, “American Psycho”, “The Aviator”, “Inside Man”, “John Wick”, “Clear and Present Danger” y “Spider-Man”.

Willem Dafoe interpreta al Dr. Godwin Baxter en la película "Poor Things" de Yorgos Lanthimos (Foto: Fox Searchlight)

4. Ramy Youssef como Max McCandles

Max McCandles es un amigo y colega de Godwin, quien conoce a Bella poco antes de que ella se escape con Wedderburn.

El histrión que se pone en la piel del personaje es Ramy Youssef, a quien también hemos visto en “The Bear”, “Ramy”, “Mo” y “One Crazy Cruise”.

Ramy Youssef interpreta a Max McCandles en la película "Poor Things" (Foto: Fox Searchlight)

5. Jerrod Carmichael como Harry Astley

Harry Astley es un caballero que Bella conoce en sus viajes, cuya visión del mundo cínica e imperialista es desafiada por su compasión.

El artista que lo interpreta es Jerrod Carmichael, quien forma parte de los elencos de “The Disaster Artist”, “Mid90s”, “Neighbors”, “On the Count of Three”, “The Goodwin Games” y “The Meddler”.

Jerrod Carmichael interpreta a Harry Astley en la película "Poor Things" (Foto: Fox Searchlight)

6. Margaret Qualley como Felicity

En la ficción, Margaret Qualley asume el rol de Felicity. Previamente, la actriz estadounidense ha aparecido en producciones como “Once Upon a Time in... Hollywood”, “The Nice Guys”, “The Leftovers”, “Maid”, “IO” y “My Salinger Year”.

La actriz Margaret Qualley interpreta a Felicity en la película "Poor Things" (Foto: Fox Searchlight)

Otros actores y personajes de “Poor Things”:

Christopher Abbott como Alfie Blessington

Kathryn Hunter como Madame Swiney

Suzy Bemba como Toinette

Hanna Schygulla como Martha Von Kurtzroc

Vicki Pepperdine como la señora Prim

Wayne Brett como el cura

Tom Stourton como el mayordomo

Carminho como una cantante

Jerskin Fendrix como el músico de un restaurante en Lisboa

¿CÓMO VER “POOR THINGS”?

“Poor Things” se estrena el 8 de diciembre del 2023 en cines de Estados Unidos. En países como México, llega a la cartelera el 25 de enero del 2024; mientras que, en España, el 26 de enero del 2024.

MIRA ESTE VIDEO RELACIONADO

La serie “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” protagonizada por Evan Peters está liderando el listado de la plataforma de streaming, Netflix. Conoce en este video qué otras series y películas de suspenso y asesinos seriales se encuentran disponibles en su catálogo.