A menudo, las secuelas de cine no le hacen justicia a sus antecesoras. Hay casos excepcionales, como “Shrek 2″ o ”The Godfather II”, pero sabemos que no es la regla en la industria. Sin embargo, también hay segundas partes que, aunque no consiguieron superar a sus precuelas, son producciones con las que te divertirás a lo largo del metraje. Ese es el caso de la película de Netflix que te recomendamos hoy.

“Los Croods 2: Una nueva era” (”The Croods: A New Age”) es una cinta del director Joel Crawford, estrenada en el año 2020. Como lo adelanta el título, es la secuela de “The Croods” (2013), film nominado al Óscar en la categoría Mejor Película de Animación.

En aquella ocasión, conocimos a una familia prehistórica que se ve obligada a emigrar tras la destrucción de su hogar por un gran terremoto. Así, con el pasar del tiempo, vimos nacer el amor entre la joven Eep y el nómada Guy.

En su segunda aventura, nuestros protagonistas regresaron con las voces de los actores originales. Es decir, si ves el film en inglés, puedes escuchar a estrellas como Nicolas Cage, Emma Stone y Ryan Reynolds. A ellos se le suman artistas de la talla de Leslie Mann y Peter Dinklage con nuevos personajes.

No obstante, si eliges ver el largometraje en español latino, podrás oír a intérpretes como Alfonso Herrera, Regina Blandón, Sandra Echeverría, Maribel Guardia y Daniela Luján.

Vale precisar que este proyecto de DreamWorks Animation recibió críticas generalmente positivas y el respaldo del público: recaudó 216 millones de dólares alrededor del mundo, frente a un presupuesto de 65 millones. Además, obtuvo una nominación como largometraje animado en los Globos de Oro.

El póster de la película "Los Croods 2: Una nueva era" (Foto: DreamWorks)

¿DE QUÉ TRATA “LOS CROODS 2: UNA NUEVA ERA”?

“Los Croods 2: Una nueva era” se centra en la familia protagonista, que ahora está en busca de un nuevo hogar. En el camino, descubren un paraíso amurallado habitado por la ingeniosa familia Siemprebien y, desde entonces, ¡todo se vuelve una locura!

Así se lee en la sinopsis oficial: “Los Croods han sobrevivido una buena cantidad de peligros y desastres; desde bestias prehistóricas con colmillos gigantes, a sobrevivir el fin del mundo. Ahora, tendrán que enfrentar su desafío más grande: otra familia”.

“Los Croods necesitan un nuevo lugar donde vivir, por lo que viajan por el mundo en busca de un espacio más seguro al que puedan llamar hogar. Cuando descubren un idílico paraíso amurallado que satisface todas sus necesidades y piensan que todos sus problemas fueron resueltos, se dan cuenta que otra familia ya vive ahí”.

“Los Siemprebien, con su elaborada casa del árbol, maravillosas invenciones y grandes extensiones de huertos, se encuentran un par de pasos delante de los Croods en la escalera de la evolución. Cuando reciben a nuestros protagonistas como sus huéspedes, no pasará mucho tiempo antes de que la tensión escale entre la familia de las cavernas y esta familia moderna”.

“Justo cuando todo parece perdido, una nueva amenaza llevará a ambas familias a una nueva aventura fuera de la muralla, que hará que abracen sus diferencias y se fortalezcan los unos a los otros, creando así un futuro juntos”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “LOS CROODS 2: UNA NUEVA ERA”

¿CÓMO VER “LOS CROODS 2: UNA NUEVA ERA”?

“Los Croods 2: Una nueva era” está disponible a través de Netflix en México y toda Latinoamérica. Para verla, solo necesitas una suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este enlace.

Si te encuentras en Estados Unidos, puedes disfrutar de la cinta vía Hulu.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ Y LOS PERSONAJES DE “LOS CROODS 2: UNA NUEVA ERA”?

A continuación, te presentamos a los integrantes del elenco de voz original y a sus pares del doblaje latino.

Personaje Voz en inglés Voz en español latino Grug Crood Nicolas Cage Humberto Solórzano Ugga Crood Catherine Keener Maribel Guardia Eep Emma Stone Regina Blandón Guy Ryan Reynolds Alfonso Herrera Thunk Clark Duke Paco Rueda Gran Cloris Leachman Magda Giner Phil Betterman / Félix Siemprebien Peter Dinklage Leonardo de Lozanne Hope Betterman / Esperanza Siemprebien Leslie Mann Sandra Echeverría Dawn / Alba Kelly Marie Tran Daniela Luján

VIDEO RELACIONADO

Maribel Guardia participará en la cinta animada “The Croods: A new Age”, donde será Ugga. (Fuente: EFE).