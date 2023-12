La película “Wonka” es una de las producciones con las que Warner Bros. cierra su lista de estrenos del 2023, tras proyectos como “Barbie”, “Meg 2: The Trench” y “Blue Beetle”. Así, bajo la dirección de Paul King y el protagónico de Timothée Chalamet, nos encontramos con la precuela de la famosa historia de “Charlie y la fábrica de chocolate”. ¿Te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la cinta? Pues, a continuación, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que este largometraje narra la historia de origen de Willy Wonka, figura clave del exitoso libro infantil “Charlie and the Chocolate Factory” (1964) de Roald Dahl.

Como sabemos, el texto tuvo dos adaptaciones cinematográficas previas: “Willy Wonka and the Chocolate Factory” (1971), dirigida por Mel Stuart y protagonizada por Gene Wilder; y “Charlie y la fábrica de chocolate” (2005), dirigida por Tim Burton y estelarizada por Johnny Depp.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “WONKA”?

1. Timothée Chalamet como Willy Wonka

Para averiguar quién es quién en la película, debemos empezar con el personaje principal: Willy Wonka. Él es el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo, quien está repleto de ideas y tiene el objetivo de cambiar el mundo con un delicioso bocado a la vez.

El actor que lo interpreta es Timothée Chalamet, aclamado artista nominado al Óscar por su trabajo en “Call Me by Your Name”. Él también ha aparecido en producciones como “Don’t Look Up”, “Dune”, “Lady Bird” y “Little Women”.

Timothée Chalamet es el protagonista de "Wonka", la película que nos muestra el origen del empresario de chocolate (Foto: Warner Bros.)

2. Sally Hawkins como la madre de Willy Wonka

La actriz Sally Hawkins asume el importante rol de la mamá de Willy Wonka en la ficción. A lo largo de su carrera, ella ha sido reconocida con dos nominaciones al Óscar, gracias a su participación en “The Shape of Water” y “Blue Jasmine”. En su filmografía, también se encuentran los títulos: “Godzilla”, “Never Let Me Go”, “Cassandra’s Dream”, “Layer Cake” y “Jane Eyre”.

Sally Hawkins interpreta a la madre de Willy Wonka en la película de Paul King (Foto: Warner Bros.)

3. Olivia Colman como la señora Scrubbit (Sra. Fregoso)

Paul King ha asegurado que la señora Scrubbit es una figura desagradable, parecida a Scrooge de “Cuento de Navidad”. Ella está interpretada por Olivia Colman, estrella ganadora del Óscar por su estupendo trabajo en “The Favourite”. Además, es parte de los elencos de “The Lobster”, “Fleabag”, “The Father” y “The Crown”.

En "Wonka", Olivia Colman interpreta a la señora Scrubbit, una de las desagradables jefas de la pequeña Noodle (Foto: Warner Bros.)

4. Calah Lane como Noodle

Noodle es un espíritu afín a Willy, por lo que se hace amiga del fabricante de dulces. Ella se siente atraída por su optimismo y fantasía, tras vivir bajo las fuerzas opresivas de sus empleadores. La actriz que le da vida al personaje es Calah Lane, a quien hemos visto previamente en “The Day Shall Come” y “Kidding”.

En "Wonka", Calah Lane interpreta a Noodle, una niña que se hace amiga del protagonista (Foto: Warner Bros.)

5. Hugh Grant como Lofty

Lofty es el Oompa-Loompa original, el primero de todos los ayudantes de Willy Wonka. Él viene de una tierra lejana para sumar esfuerzos en la fabricación del chocolate.

El histrión que asume este rol es Hugh Grant, leyenda del cine que ganó fama mundial por su participación en: “Bridget Jones’s Diary”, “Notting Hill”, “Four Weddings and a Funeral”, “Love Actually”, “Sense and Sensibility” y “The Man From U.N.C.L.E.”.

Hugh Grant es Lofty, un Oompa-Loompa de la película “Wonka” (Foto: Warner Bros.)

6. Keegan-Michael Key como el jefe de policía

Este jefe de policía trabaja para el Cartel del Chocolate, por lo que lucha por mantener los nuevos negocios de chocolate fuera de la ciudad.

Está interpretado por Keegan-Michael Key, famoso comediante que también demuestra su talento en los proyectos “Why Him?”, “The Prom”, “All the Bright Places”, “Freaks of Nature”, “The Bubble”, “Win It All” y “Friends from College”.

El comediante Keegan-Michael Key interpreta al jefe de policía en la película "Wonka" (Foto: Warner Bros.)

Otros actores y personajes de “Wonka”:

Paterson Joseph como Arthur Slugworth

Matt Lucas como Prodnose

Mathew Baynton como Fickelgruber

Rowan Atkinson como el padre Julius

Jim Carter como Abacus Crunch

Tom Davis como Bleacher

Natasha Rothwell como Piper Benz

Rich Fulcher como Larry Chucklesworth

Rakhee Thakrar como Lottie Bel

Tim Fitzhigham como un capitán de barco

Kobna Holdbrook-Smith

Simon Farnaby

Colin O’Brien

Ellie White

Murray McArthur

Tracy Ifeachor

Isy Suttie

Phil Wang

¿CÓMO VER “WONKA”?

La película “Wonka” se estrena el 15 de diciembre del 2023 en cines de Estados Unidos. En Latinoamérica, llega exactamente el 7 de diciembre del 2023, mientras que en España se lanza el 6 de diciembre.

