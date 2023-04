La comida es parte de las películas y a veces no nos damos cuenta. Cuando vamos al cine, el abrumador olor de las palomitas de maíz es lo primero que nos atrae y resulta casi imposible no comprar un poco para acompañar la experiencia en sala. Así como la gastronomía nos encanta fuera de pantalla, también lo hace dentro, pues muchos títulos incluyen a prestigiosos chefs, amas de casa o niños que disfrutan de mostrar su amor a través de un plato de comida o un trozo de chocolate.

Por ello, hemos recopilado una lista de los mejores largometrajes para los amantes del buen comer y estamos seguros que más de una les abrirá el apetito.

La mayoría de los títulos están disponibles en plataformas de streaming como Prime Video, Netflix, Disney Plus y Star Plus.

Catherine Zeta-Jones protagonizó "Sin reservas" (Foto: Warner Bros.)

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PELÍCULAS PARA LOS AMANTES DE LA GASTRONOMÍA?

10. “El menú” (2022)

Disponible en Star Plus

“El menú” (“The Menu”) es una comedia negra que sigue a un grupo de comensales que asiste al exclusivo restaurante del chef Slowik. Conforme los tiempos van llegando, la situación empieza a volverse más extraña y lo que debía ser un día placentero, se torna en una pesadilla.

9. “Hambre” (2023)

Disponible en Netflix

“Hambre” (“Hunger”) es una nueva película tailandesa que se ha sumado a Netflix. La historia gira en torno a Aoy, una joven que se encarga del humilde restaurante de fideos fritos de su familia hasta que es reclutada para trabajar bajo la dirección de uno de los chefs más famosos de su país. Sin embargo, lo que pensaba que era una experiencia única no terminará siendo lo que esperaba.

8. “Ratatouille” (2007)

Disponible en Disney Plus

Por supuesto, “Ratatouille” no podía faltar en la lista. La película animada de Disney parte de la premisa “cualquiera puede ser un chef” del famoso Gusteau, pero no se refiere a que cualquiera puede convertirse en uno, sino que la persona (o animal) menos pensado, puede tener un talento inigualable. Remy es una rata que vive en París, pero, a diferencia de su familia y amigos, él no está interesado en rebuscar en la basura, sino que quiere crear los manjares más exquisitos. Al ser una rata, recurrirá a la ayuda de Alfredo Linguini quien ha empezado a trabajar en el reconocido restaurante, pero no sabe cómo cocinar.

7. “Chef” (2014)

Disponible en Prime Video

Carl Casper (Jon Favreau) es un chef que busca innovar en la cocina, pero se ve limitado por el dueño del restaurante donde trabaja. Después de una fuerte discusión, decide renunciar y empezar su propio negocio. Como no tiene el capital para abrir un local, decide invertir en un foodtruck de sánguches, pero los más sabrosos que podrás probar. Realmente, la secuencia de Favreau tostando el pan y poniéndole mantequilla, hará que te dé hambre.

6. “Charlie y la fábrica de chocolates” (2005)

Disponible en Prime Video

Aunque “Charlie y la fábrica de chocolates” puede ser una opción poco convencional, no pueden negar que al haber visto la película, tuvieron ganas de comer toda clase de dulces. Y es que las imágenes de la catarata de chocolate, los árboles de bombones y otras maravillas, deleitan a cualquiera con un diente dulce. La cinta es la adaptación de Tim Burton de la novela homónima de Roald Dahl y sigue la historia de Charlie Bucket, un joven de bajos recursos que se gana un ticket dorado para vivir la increíble experiencia de un tour dentro de la fábrica de chocolates de Willy Wonka.

5. “The Lunchbox” (2013)

Disponible al comprar o rentar en Google Play, Amazon o Apple TV

“The Lunchbox” es una película india protagonizada por el difunto Irrfan Khan y Nimrat Kaur. Ila Singh es una ama de casa que busca llamar la atención de su marido distante a través de deliciosos almuerzos. Sin embargo, cuando el sistema de entrega, conocido como dabbawala, se confunde, le dan la lonchera a Saajan Fernandes, un contador que está apunto de retirarse. Ambos se dan cuenta del error y empiezan a mandarse mensajes, pues el misterioso hombre, a diferencia de su marido, aprecia lo talentosa que es en la cocina.

4. “Julie y Julia” (2009)

Disponible al comprar o rentar en Google Play, Amazon o Apple TV

“Julie y Julia” (“Julie and Julia”) es una película que sigue las líneas temporales de dos mujeres. Julia Child (Meryl Streep) es una famosa chef, pero la cinta muestra los primeros años de su carrera. Mientras tanto, Julie Powell (Amy Adams) está inconforme con su vida y se pone como reto preparar las 524 recetas del libro de Child, “El arte de la cocina francesa” en un año y registrar sus experiencias en un blog.

3. “Sin reservas” (2007)

Disponible al comprar o rentar en Google Play y Apple TV

“Sin reservas” (“No reservations”) gira en torno a Kate Armstrong (Catherine Zeta-Jones), una reconocida chef que trabaja en un concurrido restaurante. Después de la muerte de su hermana, su vida se ve alterada cuando debe adoptar a su sobrina Zoe. Kate debe lidiar con la presión del trabajo y conseguir que la niña de nueve años coma alguno de sus platillos.

2. “Una buena receta” (2015)

Disponible en Netflix y Prime Video

“Una buena receta” (“Burnt”) tiene como protagonista a Adam Jones (Bradley Cooper), uno de los mejores chef de París hasta que se vio envuelto en problemas con el consumo de sustancias. Sin embargo, tiene una nueva oportunidad cuando Tony lo contrata como la cabeza de su restaurante de lujo en Londres y lograr su sueño de ganar una estrella Michelin. Tal como hemos visto en otras producciones como “The Bear”, la cocina es un ambiente tenso, donde el personal puede ponerse temperamental, así que prepárense para los gritos.

1. “Un viaje de diez metros” (2014)

Disponible al comprar o rentar en Google Play, Amazon y Apple TV

En “Un viaje de diez metros” (“The Hundred-Foot Journey”), Hassan Kadam (Manish Dayal) y su familia se mudan a un pueblo en Francia, donde deciden abrir un restaurante de comida india. El joven es un talentoso cocinero que aprendió todo lo que sabe por sí mismo y su talento hará que sus vecinos, la dueña de un restaurante con estrellas Michelin y sus chefs, se pongan celosos e inicie un enfrentamiento.