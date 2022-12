HBO Max es una de las plataformas de streaming líderes en el mercado, compitiendo codo a codo con Netflix y Prime Video. Sin embargo, se diferencia por el contenido de alta calidad que produce de forma original. Si pagaste una suscripción para ver “House of the Dragon” y todavía te quedan algunas semanas, aquí te recomendaremos los mejores documentales que tienen disponibles, para que saques el mayor provecho a tu dinero.

Mientras que Netflix apunta a la cantidad, teniendo estrenos de series y películas de diferentes países todos los días, HBO prefiere la calidad.

Además de las películas disponibles por su alianza con Warner Bros., DC y Cartoon Network, la plataforma también tiene contenido propio que destaca desde hace años. Algunas de las series en su catálogo son “Los Sopranos”, “Game of Thrones”, “Euphoria”, entre otros.

En esta ocasión, te recomendaremos los documentales a los que puedes acceder por su plataforma, desde perfiles de conocidos personajes de Hollywood, hasta escandalosos casos de corrupción en diversas organizaciones.

LOS MEJORES DOCUMENTALES DE HBO MAX

10. “Jane Fonda en cinco actos” (2018)

“Jane Fonda en cinco actos” (“Jane Fonda On Five Acts” en su título original) es un documental en formato de largometraje que repasa la vida, carrera y activismo de la famosa actriz Jane Fonda. No solamente reconocida por su belleza y talento, la intérprete de cintas como “Barbarella”, marcó un hito por su compromiso con diversas problemáticas sociales, incluso si eso significaba ser arrestada en múltiples ocasiones.

El documental de Susan Lacy nos muestra el camino de Fonda, presentándose a través de cinco etapas de sus vida junto a diferentes personas importantes en construirla: su padre (Henry Fonda), sus tres esposos (Roger Vadim, Tom Hayden y Ted Turner) y, finalmente, ella misma.

9. “Posverdad: Desinformación Y El Costo De Las Fake News” (2020)

En “Posverdad: Desinformación Y El Costo De Las Fake News” (“After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News”), diversos expertos hablan sobre las noticias falsas y proponen ejemplos reales para entender mejor cómo la desinformación, las teorías de conspiración y las fake news impactan al ciudadano promedio.

Andrew Rossi explora el trasfondo, tocando desde el uso cotidiano de Internet hasta los intereses ocultos de grandes grupos de poder.

"Posverdad: La desinformación y el coste de las Fake News" es una mirada a la amenaza causada por las noticias falsas en los Estados Unidos (Foto: HBO)

8. “Yo soy Alfred Hitchcock” (2021)

“Yo soy Alfred Hitchcock” (“I Am Alfred Hitchcock” en inglés) hace un repaso, principalmente, de la carrera del maestro de suspenso, introduciéndose en el detrás de cámaras para entender cómo su vida influenció en su obra.

El documental de Joel Ashton McCarthy reconoce su genialidad, pero sin llegar a ser una oda idealizada de su figura. Se muestran sus aspectos positivos como su visión, su apertura a la tecnología y lo nuevo, su devoción a su esposa Alma, el amplio equipo de mujeres que aportaba una perspectiva femenina a sus personajes; pero también lo malo, como su obsesión por el control y sus actitudes abusivas con algunas actrices.

Un retrato real y humano sobre una de las grandes figuras del cine que cualquier cinéfilo disfrutará.

"Yo soy Alfred Hitchcock" repasa la vida y obra del famoso director que revolucionó el cine (Foto: HBO)

7. “Woodstock 99: paz, amor y furia” (2021)

“Woodstock 99: paz, amor y furia” (“Woodstock 99: Peace, Love, and Rage” en inglés) es un apasionante documental de Garret Price acerca del icónico festival de música y cómo fue decayendo.

Algo que inició con la campaña de “unidad” y “contracultura” que caracterizó a 1969, terminó siendo una cadena de disturbios, saqueos y agresiones sexuales. Si eres un amante del rock, probablemente te interesará.

6. “Asesinas” (2020)

“Asesinas” (“Assassins”) es un documental de Ryan White que habla sobre el asesinato de Kim Jong-nam, el hermano del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, a mano de dos mujeres.

En su momento, fue uno de los casos más enigmáticos, pues las involucradas (una mujer de Indonesia y otra de Vietnam) habían sido engañadas. Se exploran los antecedentes de ambas, tratando de descifrar la verdad y los posibles responsables detrás del asesinato de Kim Jong-nam en 2017 con un gas nervioso letal.

5. “Madre Muerta y Querida” (2017)

“Madre Muerta y Querida” (“Mommy Dead and Dearest” en inglés) explica el caso de Gypsy Rose Blanchard y el asesinato de su madre Dee Dee. La estructura del documental de Erin Lee Carr empieza plasmándose como un frívolo caso sensacionalista en el que una joven desquiciada asesinó a sangre fría a su progenitora.

Sin embargo, poco a poco, van develando los abusos que sufrió desde pequeña y cómo todas las personas e instituciones que debían protegerla le fallaron. Aunque llegas a sentir empatía por Gypsy– quien ya ha sido retratada por Joey King en la serie “The Act”–, también te deja la interrogante de cuán manipuladora puede ser realmente y cuánta responsabilidad carga.

"Madre Muerta y Querida" muestra el caso de Gypsy y los abusos que sufrió al ser engañada por su madre, lo que la llevó a planear su asesinato (Foto: HBO)

4. “¿Quién es Ghislaine Maxwell?” (2022)

El aberrante caso de Jeffrey Epstein y su red de tráfico de menores explotó hace unos años luego de que el multimillonario fuera apresado (y se “suicidara” en circunstancias sospechosas). En diversos documentales e investigaciones, se menciona la participación que tuvo su novia, Ghislaine Maxwell, en sus atroces crímenes, pero pocas profundizan acerca de la historia de esta socialité en declive.

“¿Quién es Ghislaine Maxwell?” (“Who Is Ghislaine Maxwell?” en su título original) explora el pasado de la mujer, las predisposiciones psicológicas de su juventud que la pudieron haber llevado no solo a soportar estos abusos, sino incentivarlos y ser parte de ellos.

El documental de Erica Gornall toma los testimonios de diversas víctimas y de personas que conocieron a Maxwell en la esfera pública.

"¿Quién es Ghislaine Maxwell?" explora el pasado de la socialité que participó en una red de tráfico de menores (Foto: HBO)

3. “El crimen del siglo” (2021)

Actualmente, la ciudad de Filadelfia es el centro de las noticias en Estados Unidos debido a la crisis de opioides y los incontables drogadictos que deambulan por las calles completamente fuera de sí ¿Son ellos los culpables o es el sistema corrupto el que los volvió adictos? Eso es lo que plantea “El crimen del siglo” (“The Crime of the Century” en inglés) el documental de Alex Gibney.

La primera parte sigue la generación de la epidemia de opioides en Estados Unidos, debido a la comercialización de la oxicodona y la prescripción inadeacuada de este potente fármaco a personas que no debían consumirlo.

En la segunda parte, introducen la promoción del fentanilo y cómo las grandes farmacéuticas lucharon incluso contra la propia Administración para el Control de Drogas (DEA), sobornando a los representantes del Congreso para seguir haciendo dinero en base a las vidas de los ciudadanos.

2. “Casa Hammer” (2022)

Hace unos meses, la polémica alrededor del actor Armie Hammer explotó cuando se dieron a conocer mensajes de texto en los que admitía ser caníbal y mantener relaciones violentas con diversas mujeres. “Casa Hammer” (“House of Hammer” en inglés) profundiza en el caso, yendo más allá del supuesto canibalismo y adentrándose en las sistemáticas relaciones de poder y abuso que mantuvo con bellas mujeres, pese a estar casado.

Además, Elli Hakami y Julian P. Hobbs sacan a la luz el perturbador patrón que se repite con el resto de hombres en su familia, desde el bisabuelo del actor, Armand Hammer, un billonario dueño de una empresa petrolera, hasta el propio padre del intérprete de “Call Me By Your Name”, Michael Hammer. Además de los constantes abusos a las mujeres de sus vidas y la búsqueda total de control, lo que se repite es la descarada impunidad que obtienes por ser un hombre blanco con dinero.

El documental de "House of Hammer" muestra los testimonios de diversas mujeres que fueron víctimas de Armie Hammer e, incluso, está el testimonio de su tía, Casey Layne Hammer, acerca de la perversa historia de la familia (Foto: Discovery+)

1. “Los hombres que vendieron la Copa del Mundo” (2021)

“Los hombres que vendieron la Copa del Mundo” (”The Man Who Sold the World Cup”) es, probablemente, uno de los documentales más relevantes dado el contexto actual de la Copa del Mundo 2022 en Qatar. En un formato de miniserie de dos episodios, retroceden a los inicios de la FIFA para mostrar cómo se fue construyendo y creciendo en base a la corrupción.

Haciendo un juego de palabras con la canción de David Bowie (”The Man Who Sold the World”), Daniel Di Mauro y Morgan Pehme lograr develar el sistema de sobornos en el que funcionaba la mayor organización del mundo, todo con la bendición de su expresidente Sepp Blatter.

Será particularmente interesante para los fanáticos que estén viendo la Copa del Mundo actualmente y hayan escuchado sobre las irregularidades en la elección no solo de Qatar, sino también de Rusia.