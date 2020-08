Si eres fan de la historia de amor de Elle y Noah probablemente ya viste la segunda entrega de “ El stand de los besos ” (“The Kissing Booth” en su idioma original), que se centra en la relación a distancia de la pareja y en las “tentaciones” que deben superar para seguir juntos, pero ¿sabías estos datos curiosos sobre su desarrollo?

Screen Rant compartió una lista con 10 cosas que ocurrieron detrás de cámaras en esta segunda película, protagonizada por Joey King, Joel Courtney y Jacob Elordi, y que se estrenó en Netflix el 24 de julio de 2020.

10. LA PELUCA DE JOEY KING

Durante “ El stand de los besos 2 ”, Joey King no luce su cabello natural, en su lugar lleva una peluca. Aunque esto es casi imperceptible, en un comunicado de prensa de Netflix, se reveló que incluso tenían nombres. La actriz de 20 años nombró a dos de sus pelucas “Ralph” y “Mrs. Fletcher”, mientras que la diseñadora de maquillaje Christa Schoeman nombró a la tercera “Dalila”.

Justo antes de filmar la secuela, Joey King se afeitó la cabeza para interpretar a Gypsy Rose Blanchard en la serie de Hulu “The Act”.

Joey King utilizó una peluca durante “El stand de los besos 2” (Foto: Netflix)

9. LA SEPARACIÓN DE JACOB ELORDI Y JOEY KING

Jacob Elordi y Joey King salieron por más de un años, sin embargo, cuando llegó el momento de filmar la secuela el romance ya había llegado a su fin. Debido a que siempre mantuvieron su relación en privado no se confirmó su separación hasta que King eliminó de Instagram todas las publicaciones que compartía con Elordi, quien fue captado por los paparazzi besando a Zendaya.

Para "El stand de los besos 2" Jacob Elordi y Joey Elordi ya no estaban juntos (Foto: Netflix)

8. EL MONTAJE INICIAL FUE IDEA DEL DIRECTOR

El director Vince Marcello pudo plasmar su visión para el montaje de apertura de Elle. “La idea que tuve fue familiarizarlo con el personaje de una manera realmente rápida, divertida, enérgica y emocionante”, explicó a Variety.

"Entiende el ritmo cinematográfico. Una pregunta que siempre le hice, porque también es músico, fue el ritmo de la escena. Una toma siempre tiene un comienzo, un medio y fin. Un montaje tiene un principio, un medio y un final", agregó.

La primera escena de "El stand de los besos 2" (Foto: Netflix)

7. LA PREPARACIÓN DE JACOB ELORDI

El actor de 23 años admitió que durante el rodaje de “El stand de los besos 2” miraba viejas fotos de él y Joey King para recordar y recrear un sentimiento antes de filmar ciertas escenas de la comedia adolescente.

Jacob Elordi y Joey King salieron por más de un año (Foto: Netflix)

6. JACOB ELORDI NO ESTABA INCOMODO DURANTE EL RODAJE

Debido a las teorías de los fans sobre la expresión de incomodidad de Jacob Elordi por trabajar con su exnovia, el actor aclaró: “¡Tengo una cara miserable en reposo! ¿Sabes lo que es? Es porque generalmente estoy pensando mucho, como una cantidad loca, sobre algo ridículo”.

También explicó a Access que “Noah es un tipo malhumorado, ¿sabes? Es un tipo malhumorado. No está corriendo [súper feliz]. No estaba ‘miserable, estaba cansado, pero no miserable. Me lo pasé genial”.

El actor australiano Jacob Elordi aclaró que no se sentía fastidiado durante el rodaje de "El stand de los besos 2" (Foto: Netflix)

5. LA ESCENA MÁS VERGONZOSA PARA TAYLOR ZAKHAR

Taylor Zakhar Perez, quien interpreta a Marco en “The Kissing Booth 2”, admitió que la escena en la que Elle describe a su personaje como un aperitivo sintió algo vergüenza. “En la escena en la que conoces a Marco fuera del video es cuando se da vuelta y mira al resto de la clase. Tenía tanta ansiedad y vergüenza, pero también vergüenza de segunda mano por ella...”, confesó a Refinery29.

Taylor Zakhar Perez interpretó a Marco en “The Kissing Booth 2” (Foto: Netflix)

4. JOEY KING ESTABA ENCANTADA DE VOLVER PARA THE KISSING BOOTH 2″

En una entrevista con Teen Vogue, Joey King manifestó su alegría por volver a trabajar en la comedia romántica de Netflix luego del arduo trabajo que significo “The Act”. “Honestamente, me siento muy agradecido de poder hacer algo tan divertido y alegre como ‘The Kissing Booth’ y pasar a algo tan pesado y dramático como ‘The Act’ y luego tener la opción de volver a hacer algo como la secuela y, básicamente, gracias al género que cambió mi vida”, señaló.

Joey King interpretó a Gypsy Rose Blanchard en "The Act" (Foto: Hulu)

3. LA AMISTAD DE JOEY KING Y JOEL COURTNEY

Al parecer la amistad de Elle y Lee traspasó las pantallas y se hizo realidad en Joey King y Joel Courtney. La actriz de 21 años contó al medio antes mencionado que reencontrarse con él “fue la mejor reunión para mí y para Joel. Estamos muy cerca y cada día que pasé en el set con Joel fue un buen día. Es la persona más divertida de la historia. Todo lo que hacemos es reír y reír y reír cuando estamos juntos”.

Joey King y Joel Courtney son muy buenos amigos en la vida real (Foto: Netflix)

2. JOEY KING ADMITE LOS ERRORES DE ELLE

“Comete muchos errores. Pero no creo que deba arrepentirse de ninguno de ellos. ¿Cómo vas a aprender si no cometes esos errores y creces de ellos?”, dijo Joey King a Teen Vogue sobre su personaje en la secuela.

Joey reconoció los errores que Elle cometió en la secuela de "El stand de los besos" (Foto: Netflix)

1. “EL STAND DE LOS BESOS 2” SE FILMÓ EN SUDÁFRICA

Aunque nada hace dudar a los espectadores sobre el lugar donde se desarrollan las aventuras de Elle, Lee y Noah, la realidad es que la segunda entrega fue filmada en Sudáfrica y no en un estudio de Hollywood. Otro dato curiosos “Avengers: Age of Ultron” también se filmó en Sudáfrica.