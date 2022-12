“The Bear” ha sido una de las series más populares de este año gracias a su interesante trama e increíbles actuaciones. Está disponible en Hulu y cuenta con un excelente reparto de actores y actrices que han formado parte de grandes títulos en Hollywood.

La historia, creada por Christopher Storer, gira en torno a Carmy, un chef de un prestigioso restaurante que se ve obligado de regresar a su casa en Chicago para dirigir el comedor familiar luego del suicidio de su hermano.

La serie se estrenó el 23 de junio de 2022 y ha tenido un increíble recibimiento tanto por parte de la crítica como por la audiencia. El programa de FX obtuvo un 100% en el Tomatometer y 91% en aprobación del público en Rotten Tomatoes.

Si ya pudiste verla y te preguntabas acerca de los protagonistas, aquí te diremos en qué otros títulos puedes haberlos visto.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “The Bear”.

¿EN QUÉ SERIES Y PELÍCULAS HA ESTADO EL REPARTO DE “THE BEAR”?

Jeremy Allen White

Si el actor que interpreta a Carmy Berzatto en “The Bear” les resultó familiar es porque el joven actor ya tiene historia haciendo un papel principal en una serie de televisión. Uno de sus roles más conocidos es como Lip Gallagher en “Shameless”, el hermano prodigio de la familia disfuncional.

Asimismo, también ha formado parte de películas como “Movie 43″, “After Everything”, “The birthday cake”, entre otras.

Jeremy Allen White como Lip Gallagher en "Shameless" (Foto: Warner Bros. Television Distribution)

Ebon Moss-Bachrach

El actor detrás de Richie Jerimovich, el primo de Carmy, es conocido por haber interpretado a Desi Harperin en la serie de Lena Dunham, “Girls”. Asimismo, ha formado parte de decenas de títulos entre la televisión, el cine y el teatro.

Recientemente, tuvo el rol de Arvel Skeen en “Andor”, uno de los rebeldes que participó en el ataque a Aldhani.

Skeen intenta traicionar al grupo y huir con el dinero en "Andor" (Foto: Disney Platform Distribution)

Ayo Edebiri

Ayo Edebiri interpreta a Sydney Adamu, una de las chef del restaurante de Carmy que trata de mejorar los platos. La actriz ha sido la voz de Missy en la serie animada, “Big Mouth”, donde también ha colaborado como escritora. Mientras tanto, otros de sus proyectos han sido en “Dickinson”, “The Premise” y “Hello, Goodbye, and Everything In Between”

Missy es uno de los personajes principales de "Big Mouth", una de las jóvenes que debe enfrentar los cambios que sufren por la pubertad (Foto: Netflix)

Lionel Boyce

Lionel Boyce hace el papel de Marcus en “The Bear”, el pastelero del restaurante. El actor ha dado voz a diversos personajes en la serie animada de Adult Swim, “The Jellies!”. Asimismo, ha aparecido en varios videos musicales de Tyler the Creator como “Fuckin Young” y “She”.