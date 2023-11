Si eres un amante de las películas navideñas y siempre te encuentras frente a la pantalla durante las fiestas de fin de año, ahora tienes la oportunidad de recibir una compensación por tu pasión.

Sucede que, anualmente, la compañía estadounidense CableTV lanza una convocatoria en la que busca a un afortunado “chief of cheer” dispuesto a ver 25 películas navideñas en un período de 25 días, ofreciendo un pago de 2 mil 500 dólares por la tarea.

El seleccionado, además de la compensación financiera, tendrá la tarea de clasificar cada película en categorías como nostalgia, alegría y narración conmovedora. Además, habrá que reportar algún problema a la hora de utilizar la plataforma y si las cintas navideñas son las adecuadas para la época de fiestas.

La empresa no escatima en beneficios y, además del pago, brindará a la persona elegida suscripciones de un año a las principales plataformas de transmisión, incluyendo Netflix, Disney Plus, Max, Hulu, Amazon Prime Video, AppleTV+ y Hallmark Movies Now.

Aunque CableTV sugiere algunos títulos navideños, como Elf, Frozen, El Grinch y otros, el “chief of cheer” tendrá total libertad para incluir algunas de sus preferidas en la lista.

Requisitos y cómo postular

Las personas interesadas en postular al puesto ofrecido por la compañía de Internet y cable deben dejar sus datos en su sitio web. Además, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

Vivir en los Estados Unidos

Ser mayor de 18 años

Sentir un “amor profundo” por las películas navideñas

Cabe agregar que, de ser elegido por la empresa, serás contactado vía correo electrónico el próximo 5 de diciembre. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 1 de diciembre y el ganador tendrá siete días para acepta o rechazar la oferta de trabajo.

Mejores películas para ver en Navidad

Las preferencias por las películas navideñas pueden variar según los gustos personales, pero aquí tienes una lista de 15 películas navideñas populares y queridas por distintas generaciones:

“Elf” (2003)

“Home Alone” (1990)

“It’s a Wonderful Life” (1946)

“A Christmas Carol” (varias adaptaciones, como la de 1984)

“The Polar Express” (2004)

“Love Actually” (2003)

“National Lampoon’s Christmas Vacation” (1989)

“The Grinch” (cualquier versión, como “How the Grinch Stole Christmas” de 2000)

“Miracle on 34th Street” (1947)

“Die Hard” (1988)

“A Charlie Brown Christmas” (1965)

“White Christmas” (1954)

“The Holiday” (2006)

“A Christmas Story” (1983)

“Home Alone 2: Lost in New York” (1992)

