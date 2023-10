Leonardo Bermúdez es un argentino que, desde que era un niño, sabía que quería ser contador. De hecho, llegó a inscribirse en la carrera en la Universidad Nacional de Salta apenas terminó la secundaria; sin embargo, tuvo que abandonar sus estudios debido a la crisis social del 2001 que afectó al mencionado país.

Desde entonces, y debido a la complicada situación económica de su familia, el hombre tuvo que trabajar de barrendero; sin embargo, jamás se dio por vencido y, luego de retomar lo que había iniciado 20 años atrás, cumplió su objetivo de titularse.

“Quise ser contador toda mi vida, desde chiquito. Cuando egresé de la escuela secundaria ya tenía contacto con la contabilidad porque la orientación era económica y descubrí que era realmente lo que me gustaba”, reveló Bermúdez en conversación con el medio Todo Noticias.

“Fue un año difícil y no se hizo fácil seguir el ritmo. Había muchas necesidades, tuve que empezar a buscar trabajo y así, tristemente, fui dejando de lado mi sueño. En ese momento no fue fácil, pero con los años uno comprende mejor la situación”, agregó.

Tiempo más tarde, aún estudiando la universidad, Leonardo formó una familia. Ya con la responsabilidad de ser padre sobre sus hombros, consiguió empleo en la empresa encargada de la recolección de basura y limpieza de su ciudad.

“Me convencía porque trabajaba durante la mañana y en la tarde le podía dedicar tiempo a la universidad. No quería abandonar mi sueño tan fácil”, señaló.

El nacimiento de su hija lo convenció de retomar sus estudios

Los años pasaron y los deseos de convertirse en un contador jamás desaparecieron. Fue hasta el año 2014 cuando por el nacimiento de su hija Isabella, Leonardo decidió volver a la escuela.

“Ella me cambió la cabeza, ya no pensaba solo por mí, había alguien que dependía de lo que haga yo en todos los aspectos, entonces empecé a pensar más en el futuro, yo quería encontrar la forma de concretar mi sueño y eso me dio un impulso”, recordó.

“Así, en el año 2017 retomé la carrera con mucha fuerza y energía, que me las dieron mi hija y mi compañera, ya que ella también me incentivo bastante para que siga adelante”, añadió.

Aunque las cosas no fueron sencillas, ya que el argentino tenía miedo por volver a las aulas luego de varios años, pudo avanzar sin mayores problemas. “Desde ahí no paré hasta obtener el titulo”, indicó.

El ahora contador de 40 años agradeció a su esposa ya que, sin su ayuda, no hubiera podido conseguir su objetivo de convertirse en profesional.

“Yo laburaba de 6 a 13, volvía a casa a almorzar con mi nena y después me iba a clases y durante ese tiempo alguien tenía que estar con ella y esa persona era María”, confesó.

“Fue un proceso difícil y en una universidad que quiero mucho, que es exigente, pero que te anima a responder (...) Hoy puedo decir que me siento muy preparado para hacerle frente y también con la necesidad de ejercer porque me gusta y porque estos años estuve usando los recursos de la universidad pública así que de alguna forma considero que tengo que devolverle algo a la comunidad de la que formo parte”, finalizó.

¿Cómo retomar los estudios después de varios años?

Retomar los estudios después de varios años puede ser un desafío gratificante. En primer lugar, es esencial establecer metas claras y un plan de acción. Identifica tu objetivo educativo y selecciona el programa o curso que se ajuste a tus intereses y necesidades. Tómate el tiempo necesario para investigar las opciones disponibles y evaluar tus recursos, como tiempo y presupuesto, antes de comprometerte.

El segundo paso implica una preparación adecuada. Asegúrate de refrescar tus habilidades académicas, especialmente en áreas que puedan estar desactualizadas. Organiza tu tiempo de estudio de manera efectiva y establece un horario que sea consistente y realista para ti. También considera la posibilidad de buscar apoyo, como tutores o grupos de estudio, para fortalecer tu proceso de aprendizaje.

Por último, mantén una actitud positiva y perseverante. Entiende que el proceso de retomar los estudios puede ser desafiante, pero también enriquecedor. Celebra tus logros, incluso los pequeños avances, y recuerda que estás invirtiendo en tu futuro.

