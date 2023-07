Iris Jones, la británica de 83 años que se casó con un egipcio de 37, anunció recientemente que se separó de su esposo. El caso de la pareja dio la vuelta al mundo a mediados de 2021, luego de que ellos compartieran detalles sobre su relación y las casi cinco décadas de diferencia de edad que hay entre ambos.

Como se recuerda, la adulta mayor y Mohamed Ibriham se conocieron en El Cairo y contrajeron matrimonio en 2020. Él se mudó a la ciudad inglesa de Weston-super-Mare para estar junto a su entonces esposa y consiguió trabajo como guardia de seguridad en una tienda Tesco.

A pesar de las críticas, la pareja decidió continuar la relación e incluso aparecieron en populares programas de televisión para defender su unión.

“Algunas personas nos atacan. ¿Por qué? Estoy trabajando”, dijo el egipcio en conversión con el matutino This Morning. “No estoy con Iris porque necesito algo. Soy un hombre rico, tengo un bungalow en El Cairo”.

Por su parte, la mujer admitió que la convivencia no era sencilla: “Estamos pasando por problemas ahora porque Mohamed se está adaptando a la vida en el oeste y yo me estoy adaptando a tener un hombre en el lugar”, declaró.

“El amor no conoce diferencia entre edades, ni países”, señaló Ibriham en aquel momento. “Esta es nuestra vida, Iris me eligió a mí y yo elegí a Iris”.

Los detalles de la separación

Sin embargo, el amor entre ambos parece haberse esfumado pues Jones confirmó en conversación con el medio Daily Mail que se encuentra soltera nuevamente.

“Solíamos tener una gran vida sexual, pero luego se redujo a nada porque siempre estaba tan cansada de cuidarlo”, dijo la inglesa.

“Estoy mejor sin él, y desearía haber escuchado a mi familia y amigos, pero lo hecho hecho está ahora. Lamento haberlo conocido y ahora sé que mi mejor esposo fue mi primer esposo Gwyn”, agregó.

El medio citado dio a conocer que había una clara división cultural entre los dos, ya que el egipcio esperaba que Iris se haga cargo de todas las labores del hogar. Debido a esto, la mujer solía estar muy cansada y de mal humor.

Además, el sujeto hablaba árabe todo el tiempo, lo que “enloquecía” a la británica. Mientras que a ella le gustaba tener las ventanas de la casa abiertas, él no estaba de acuerdo. Por otra parte, iba al médico con más frecuencia que Iris, a pesar de tener la mitad de su edad y tampoco le gustaba la comida británica.

Desde la separación, la adulta mayor cortó toda comunicación con Mohamed. “Simplemente no nos llevábamos bien por un tiempo y nos separamos. No sé dónde vive, dónde trabaja, quién lava la ropa. Simplemente no lo he visto, pero algunos amigos lo han visto en Weston”, indicó.

Se arrepiente de no haber escuchado a sus familiares

La mujer señala que, aunque en su momento tanto amigos como familiares le advirtieron sobre los riesgos de la relación, ella prefirió ignorarlos aunque ahora se arrepiente de haberlo hecho.

“No sé qué pasará ahora, él querrá dar su versión de la historia porque en cualquier ruptura matrimonial siempre hay dos lados de la historia, lo admito todo eso, no soy la persona más fácil de tratar”, confesó.

“Soy muy obstinada y quiero que las cosas se hagan a mi manera y fue muy difícil que un tipo viniera a mi casa después de 27 años de celibato y tener que cuidarlo, fue difícil, pero simplemente no funcionó”. concluyó.

Después de la boda, las autoridades inglesas le dieron permiso a Mohamed para que se quede en el Reino Unido. Ahora, se espera que el Ministerio del Interior evalúe la situación y determine si el egipcio puede permanecer en el país.

