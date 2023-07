Una mujer llamada Katherine, de Hamilton, Nueva Zelanda, sorprenderá a su hijo con un regalo un tanto fuera de lo común. Todo comenzó cuando su hijo Oliver le pidió un curioso obsequio para su cumpleaños número 8: quería un paseo en camión. La mujer nunca se imaginó la gran acogida que tendría su curioso pedido que se ha hecho viral entre los usuarios de las redes.

Oliver Johnson, de 7 años, está obsesionado con los camiones, y su madre, Katherine, publicó en Facebook una oferta de 50 dólares a quien estuviera dispuesto a llevarlo a dar una vuelta en su camión por su cumpleaños. Katherine dijo que Oliver se sentía solo y esperaba que un paseo en camión le hiciera sonreír.

Desde la convocatoria en las redes sociales, ha aumentado el apoyo de los camioneros. A raíz de la petición inicial, decenas de camioneros han ofrecido sus camiones para formar un convoy de cumpleaños muy especial para Ollie este fin de semana.

“Ollie conoce todos los nombres de todos los camiones y de todas las empresas de camiones. Recibe la revista de camiones todos los meses”, dice Katherine. “Lo único que quiere es ser camionero. Está obsesionado”.

PETICIÓN VIRAL

Katherine esperaba que sólo un camionero aceptara su oferta, pero el propietario de Hart Haulage, Barry Hart, pensó que podía hacer algo mejor y empezó a planear un convoy de camiones sólo para Oliver.

Hart explicó que 40 camioneros se habían unido al convoy, varios de ellos desde Auckland. Los camioneros ofrecieron voluntariamente su tiempo y sufragaron sus propios gastos de viaje, lo que Hart calificó de “increíble”.

“Cada uno de estos camioneros que están haciendo esto, y hay probablemente 10 camiones por lo menos que vienen de Auckland, esos tipos, les costará $ 500-600 para conseguir que el camión hasta allí, hacer su cosa y se van, y ninguno de ellos está pidiendo nada“.

Todavía se estaban ultimando los detalles del convoy, incluida la gestión del tráfico, pero el plan consistía en recoger a Oliver en su casa el domingo por la mañana y viajar a un lugar donde pudiera ver los otros camiones y conocer a los camioneros.

“Simplemente vi que había un chico que no sentía que tuviera amigos y que no sentía que tuviera una comunidad a su alrededor”, dijo Hart. “Quería asegurarme de que, y me gustaría que todos los niños lo supieran, hay una comunidad y gente ahí fuera que les respaldará y estará a su lado”.

Después de que la situación de Oliver se compartiera en Facebook, una mujer de la Isla Sur donó un pastel de cumpleaños para su gran día, mientras que otras personas de la comunidad han preguntado cómo podían ayudar.

“Lo nuestro es simplemente intentar ayudar a una comunidad, ayudar a niños, o incluso adultos, que simplemente están sufriendo y si un camión puede hacerles sonreír... bueno, tengo 12 de ellos, así que veamos qué podemos hacer”.