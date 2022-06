En San Luis, Argentina, un empleado de una compañía eléctrica llegó hasta la vivienda de un hombre para cortarle el servicio por falta de pago. En el lugar, dio con un inesperado mensaje que lo conmovió mucho.

“Por favor, no me corten la luz. Me quedé sin trabajo, estoy solo con mis dos hijas. En cuanto pueda, voy a pagar la luz. Por favor y gracias”, se puede leer en la nota.

Fue tal la emoción que le produjo que Xavier Rubilar, el trabajador, decidió iniciar una colecta solidaria para ayudar al hombre. Compartió la historia en su cuenta de WhatsApp para informar a sus contactos y reunir el dinero para pagar la deuda.

“Me gustaría darle una mano a este hombre. Él no sabe nada, ni va a saber quién se la pagó, pero se va a encontrar un lindo regalo del Día del Padre. Ayúdenme por favor”, fue el mensaje que difundió por sus redes sociales.

Foto: Xavier Emiliano Rubilar

Su idea se viralizó rápidamente y cientos de personas, incluso desconocidos, le hicieron llegar transferencias bancarias para aportar con la causa.

“Me contacté con él y mostré en las redes sociales todos los movimientos de dinero que hubo. A las pocas horas recibí llamados de personas que querían pagar todas las boletas. En el transcurso de las horas alcanzamos el monto total”, dijo Xavier en conversación con La Nación.

Al día siguiente, el trabajador reveló que logró comunicarse con el padre, quien le agradeció entre lágrimas la acción solidaria que realizó para ayudarlo.

Una campaña solidaria que terminó siendo un rotundo éxito

Según Xavier, el dinero total que reunió fueron 49.729 pesos argentinos (un poco más de 400 dólares), monto que alcanza para pagar las cuatro boletas atrasadas que tenía el padre. El resto del dinero le fue entregado para cubrir otros gastos.

“Él no podía creer, ni entender esto. Gracias porque aún hay gente dispuesta a ayudar”, concluyó Xavier en un mensaje publicado en Facebook.

Foto: Xavier Emiliano Rubilar / Facebook

