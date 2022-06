Una joven de Argentina que tiene un emprendimiento recibió el pasado fin de semana un pedido de 17 pizzas y cuatro docenas de empanadas. Lamentablemente, al momento de realizar la entrega, nadie la recibió e inmediatamente se dio cuenta de que había sido víctima de una broma de mal gusto; sin embargo, lejos de enojarse, dio con una solución que conmovió a miles de internautas. Su historia se dio a conocer en TikTok y se viralizó rápidamente.

Tamara Montivero, de Neuquén, contó que preparó pizzas y empanadas en tiempo récord. Fue el pasado 18 de junio cuando su madre recibió el pedido por WhatsApp. De hecho, el supuesto cliente prometió que abonaría una parte por la plataforma Mercado Pago.

Debido al poco tiempo disponible, las mujeres se pusieron a cocinar cuanto antes con ayuda de otros familiares. Aunque la transferencia prometida no se había hecho, ellas confiaron en la seriedad de la persona que hizo el pedido.

Al terminar de preparar las pizzas, Tamara, con ayuda de varias personas, se dirigió al sitio señalado para entregar el pedido, pero las cosas se tornaron extrañas cuando no encontró a nadie en el lugar.

“Nos percatamos de que no había ningún vehículo, poco movimiento, todo muy raro. Cuando tocamos puerta, salió gente de seguridad, dos serenos de ahí. Ellos nos dijeron ‘acá no hay nadie, la gente trabaja de día y no hay reuniones a la noche´. Esperamos un rato más, pero el hombre nos rechazaba las llamadas. Fue ahí que me senté en el interior del auto y pensé ‘¿qué voy a hacer con tantas pizzas a esta hora?’ No las iba a guardar en el freezer”, dijo la joven en conversación con La Nación.

Tras darse cuenta de la situación, Tamara decidió donar todo el pedido al área de alimentos de un hospital cercano. Al llegar a la institución fue recibida por varios médicos que agradecieron su gesto.

Recibió el apoyo de las redes sociales

Luciana Ortíz, una de las médicas, decidió compartir la historia de Tamara en su cuenta de TikTok. Su publicación se viralizó rápidamente y recibió el apoyo de varias personas que le hicieron donaciones para que pueda superar la pérdida económica.

De esta forma, lo que empezó como un mal momento terminó convirtiéndose en un gesto de bondad que fue reconocido por muchas personas.

