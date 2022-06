Días atrás, se viralizó la dura crítica de un reconocido chef mexicano que arremetió en contra de una influencer por pedirle comida gratis a cambio de publicidad. “No sabía que tragar gratis era trabajar”, escribió Edgar Núñez, cuya publicación generó un acalorado debate en redes sociales.

Mediante su cuenta de Twitter, el cocinero difundió el mensaje que la usuaria colombiana, de nombre Manuela Gutiérrez, le envió. Él, por su parte, solamente se rió ante su propuesta. “Gorrones internacionales”, agregó.

Así retrató el conocido chef mexicano el intento de "canje" de la influencer Manuela Gutiérrez (Foto: Édgar Núñez/Twitter)

Como era de esperarse, el comentario del chef generó opiniones divididas. Mientras que algunos le expresaron su apoyo, otros defendieron a la influencer asegurando que no era necesario ser tan drástico con ella.

Edgar Núñez se pronuncia tras polémica con influencer que le pidió comida gratis a cambio de publicidad

Ante ello, el propio cocinero utilizó sus redes sociales para publicar un extenso comentario, en donde explica por qué está en contra del trabajo de los creadores de contenido.

“Les voy a explicar a todos con mucho respeto. Yo solo, Édgar, sin contar las páginas de mi restaurante, mis redes juntas la superan 10 veces a las del influencer y eso que no me dedico a vivir de las redes sociales. Yo no necesito a gente beneficiándose de decir que viene a comer mi comida y presumiendo un mundo de fantasía que no puede pagar y no es que esté mal, lo que está mal es hacerle creer a la gente que los siguen que sí”, inicia el texto que acumula miles de ‘me gusta’.

Además, indicó que, en este tipo de intercambios, el único beneficiado es el influencer: “¿Que invierten ellos? Generar contenido no es subir mi contenido, o sea, mis platillos. ¿Quién va a salir beneficiado de esto? ¿Por qué yo querría salir en el feed de una persona que no se dedica a la gastronomía y que solo sube fotos en traje de baño? ¿que no es especialista en gastronomía?”, continuó.

Por otra parte, dijo que se sentía ofendido de que hayan personas que quieran abusar de él y su equipo, pues trabajan muy duro para ofrecer un buen servicio: “Además de no tomarse el tiempo de investigar si ella / él son el Target del lugar al que le ofrecen esos servicios, perdón pero a mi sí me ofende que quieran abusar de mi trabajo y del del staff que nos partimos el lomo todo el día para ir salga todo perfecto y venga alguien a querer aprovechar, sentarse, comer y tomar lo mejor a cambio de una puta foto en un IG , que tiene muchísimos menos seguidores que yo… ubíquense y ubiquen mi molestia, aquí no es un ganar ganar, solo una parte, que no me interesa, se beneficia”, agregó.

Finalmente, se disculpó por la forma en que respondió, pero explicó que lo hizo por la indignación que le generó la propuesta: “Disculpen si no contesté como ustedes hubieran querido, pero ya me tienen hasta los huevos este tipo de gente. Saludos”, finalizó.

Foto: Chef Edgar Nùñez Magaña / Facebook

Quién es Edgar Núñez

Edgar Núñez es dueño de dos restaurantes de gran relevancia en México: Sud777 y Comedor Jacinta, este último galardonado como uno de los mejores restaurantes por el Latin America’s 50 Best.

Desde muy temprana edad demostró grandes dotes dentro de la cocina, y al convertirse en chef también se volvió el precursor de lo que llamó la cocina vegetal mexicana, donde usa estos ingredientes como eje principal de sus platillos.

Actualmente el chef es miembro de la ACADEMIE CULINAIRE DE FRANCE y del Colectivo Mexicano de Cocina AC, de acuerdo con la biografía publicada en su página oficial.

