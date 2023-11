Una mujer de Estados Unidos rompió en llanto al revelar la dramática situación financiera que atraviesa su familia. Mackenzie Moan publicó un video en TikTok en el que explica que, a pesar de que ella y su esposo tienen empleos con salarios decentes, apenas les queda suficiente dinero para sobrevivir.

“Siento que mi esposo y yo estamos haciendo todo bien”, empezó diciendo la usuaria, quien es madre de dos hijos. “Ambos tenemos buenos trabajos. Soy enfermera registrada, trabajo a tiempo completo, él trabaja a tiempo completo”.

“Nos acaban de pagar el viernes pasado y pagamos la hipoteca, compramos algunos alimentos, pusimos algo de gasolina en el auto y muchachos, es martes y tenemos entre $200 y $300 para durar hasta el próximo viernes”, agregó.

La mujer explica que ella, su esposo y sus hijos residen en un rancho de tres dormitorios y un baño en Pensilvania. Aunque no suele hacer compras innecesarias ni darse lujos, sus ingresos apenas le alcanzan para costear sus gastos diarios.

“Alguien tiene que hacer algo para cambiar esto porque yo gano buen dinero, él gana buen dinero, no vivimos por encima de nuestras posibilidades pero vivimos de cheque en cheque”, prosiguió.

“Hoy en día, dos trabajos de tiempo completo no son suficientes; todavía vivimos de cheque en cheque. Yo trabajo a tiempo completo y él trabaja más que a tiempo completo, trabaja horas extras todas las semanas. No se que hacer. Estoy tan estresada que esto no es como se supone que debe ser”, añadió.

“El dinero no alcanza”

Mackenzie admite que alguna vez fue “una drogadicta sin hogar”, pero pudo “cambiar su vida” cuando decidió ir a la universidad para estudiar medicina. Recuerda haberse dicho a sí misma que todo cambiaría cuando se gradúe y empiece a trabajar; no obstante, la cosas no se dieron de la forma esperada.

“Pensé que podría pagar mis cuentas y no tener que revisar mi cuenta bancaria si mis hijos decían: ‘Mamá, ¿podemos ir al cine este fin de semana?’”, recordó.

Ella espera que su testimonio sirva para crear conciencia sobre el alarmante aumento del costo de vida y para que haya un cambio en beneficio de la ciudadanía.

“Solo quería compartir nuestra lucha y tal vez alguien más pudiera identificarse. Solo necesitamos apoyarnos unos a otros hasta que las cosas cambien. Gracias por mirar”, concluyó.

No es de extrañar que su relato se haya vuelto viral y generara una gran cantidad de reacciones. Cientos de internautas acudieron a la sección de comentarios para compartir sus propias experiencias.

“Tenemos 98 centavos en nuestros ahorros”, escribió una persona. “Es muy duro aquí. Todos estamos deprimidos y ahogándonos”.

“Los salarios no están a la altura de la inflación”, comentó otro. “Cariño, a estas alturas $200 entre cheques es rico. Está mal aquí afuera”, agregó un tercero.

“Nuestro país nos ha fallado”, agregó otro, mientras que un quinto dijo: “Sobreimpuestos y mal pagados. Cada año es más difícil sobrevivir económicamente”.

“Honestamente, esto me hace sentir mucho mejor”, añadió alguien más. “El hecho de que todos estén luchando debería decir algo, esto es muy triste”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Cómo vivir bien en tiempos de inflación?

En una época de inflación, vivir bien implica una gestión cuidadosa de los recursos y una adaptación constante a las fluctuaciones económicas. Priorizar y ajustar el presupuesto es esencial, identificando y eliminando gastos innecesarios. Diversificar las fuentes de ingresos también proporciona estabilidad, ya sea a través de ingresos adicionales, inversiones o la búsqueda de oportunidades laborales complementarias.

La educación financiera se vuelve crucial. Comprender cómo proteger el poder adquisitivo, invertir sabiamente y buscar opciones que superen la inflación es esencial. Mantenerse informado sobre las tendencias económicas permite tomar decisiones más informadas y ajustar estrategias financieras en consecuencia.

Además, construir un fondo de emergencia sólido es crucial para hacer frente a imprevistos y mitigar el impacto de la inflación en el bienestar financiero.

Te recomiendo ver este video

Turista se traga un anillo de diamantes de 40.000 dólares robado. (YouTube)