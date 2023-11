Una joven de Nueva York, Estados Unidos, causó asombro en las redes sociales al hacer una increíble revelación: descubrió que su novio le era infiel justo en el momento en que este le pedía matrimonio. Mediante un video publicado en TikTok, la usuaria Tiffany Lyn (@tiffanylyynn) compartió detalles del episodio y su testimonio, además de volverse viral, generó todo tipo de comentarios.

Según su relato, ella estuvo saliendo con el hombre en cuestión por casi dos años. Durante un paseo en un parque de diversiones de Orlando, su pareja es inscribió en un concurso y, poco antes de participar, le dio su teléfono para que, sin saberlo, grabara la pedida de mano.

Cuando la chica tenía el equipo en sus manos, vio que varios mensajes de texto empezaron a llegar de forma incesante. Al leer el texto, confirmó que se trataba de la amante de su novio, quien le había dicho momentos antes que no podía seguirla viendo porque estaba a punto de comprometerse.

A unos cuantos metros de ella, el chico estaba de rodillas, pidiéndole matrimonio ante una gran cantidad de personas. Tiffany, tan sorprendida como confundida, prefirió mantener la calma y pedir las explicaciones respectivas posteriormente.

“No intentó negarlo”

“No soy el tipo de chica a la que le gusta que la gente me vea sudar. Mantengo la calma, simplemente sonrío y pretendo ser la mujer más eufórica y feliz del planeta”, señaló la estadounidense.

Pasados algunos minutos, la joven llevó a su novio a un local cercano, en donde le cuenta que lo sabía todo: “No intentó negarlo. Sabía que lo habían atrapado”.

“Durante los siguientes 30 minutos, él procede a decirme todo lo que sentía que yo quería escuchar, y yo me quedé paralizada”, agregó. “Las únicas palabras que pude pronunciar en ese momento fueron: ‘Cariño, ¿este anillo de diamantes de dos quilates? Simplemente no será suficiente’”.

Tiffany confesó que siguió con la relación durante un tiempo, pero tras analizar la situación se dio cuenta de que no podía tolerar la traición. Finalmente terminó con su ahora ex y, tras el incidente, empezó a ir a terapia.

Su historia se viralizó y cientos de usuarios acudieron a la sección de comentarios para compartir sus opiniones.

“Me encanta eso de ‘se acabó porque me comprometo’ como si... ¿el resto de la relación no importara?”; “Por eso nunca quiero una propuesta pública”; “eres tan madura por no exponerlo en frente de todos, porque yo lo haría”; “Realmente creo que la mayoría de propuestas públicas son manipulativas para que la otra persona diga sí”, escribieron las personas.

¿Cómo superar una ruptura?

Sin importar qué edad tengas o en cuántas relaciones hayas estado, superar una relación puede ser muy difícil. Permítete estar triste, enojado y dolido. No reprimas tus emociones y, si te ayuda, escribe un diario para expresar todo lo que tienes dentro.

El portal Planned Parenthood señala que los amigos y la familia pueden ser un buen sistema de apoyo, y hablar del tema puede hacer que te sientas mucho mejor.

Si nada de esto funciona, intenta pedir ayuda a un consejero o a un profesional en un centro de salud.

