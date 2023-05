Superar un rompimiento no es fácil, como tampoco lo es terminar una relación después de mucho tiempo. Hay quienes lo toman con tranquilidad, mientras que a otros les cuesta aceptar que ya no estarán junto a la persona con la que vivieron tantas experiencias.

Sin embargo, podríamos decir que el novio de una joven oriunda de Adelaida, Australia, decidió llevar las cosas a un nivel impensado, pues decidió enviarle a su expareja una cuenta que incluiye todo lo que pagó durante el noviazgo.

“No me conformo con una relación 50/50 donde mi ex escribió todas las veces que comimos fuera y tengo que pagar como si no estuviera en una relación”, escribió la chica, identificada como ‘@tiny.aisle’ en TikTok.

En el clip, se puede ver una lista con los lugares visitados por la pareja, lo que hicieron e incluso cuánto se pagó. En el listado, se aprecia también que el joven no dudó en cobrar la gasolina que utilizó para movilizarse junto a su entonces pareja.

Le cobró 500 dólares a su ex por todo lo que gastó al estar con ella

La cuenta total que la joven deberá pagar a su ex suma 500 dólares y, aunque no indica cuánto tiempo estuvieron juntos, lo cierto es que muchos en los comentarios celebraron que hubiera terminado antes que la factura subiera más.

“Cuando he salido con otros hombres ni siquiera me dejaban tocar mi tarjeta”, agregó la australiana en la descripción del video que se viralizó con más de 2 millones de reproducciones.

El hecho, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los usuarios: “Detente. Tienes que estar bromeando”; “Pero, ¿es contador el hombre”; “Esto es realmente aterrador”; “Puede que tenga que ir a la escuela de finanzas, esto tiene que ser un talento”; “Muy buena manera de presupuestar el dinero de todos ustedes para que nadie gaste de más. Esa es una forma positiva de verlo”; “Al menos sabemos que el hombre es financieramente inteligente y controla sus finanzas”; “Hizo un estado de flujos de efectivo”, escribieron las personas.

¿Cómo puedo superar una ruptura?

Sin importar qué edad tengas o en cuántas relaciones hayas estado, superar una relación puede ser muy difícil. Permítete estar triste, enojado y dolido. No reprimas tus emociones y, si te ayuda, escribe un diario para expresar todo lo que tienes dentro.

El portal Planned Parenthood señala que los amigos y la familia pueden ser un buen sistema de apoyo, y hablar del tema puede hacer que te sientas mucho mejor.

Si nada de esto funciona, intenta pedir ayuda a un consejero o a un profesional en un centro de salud.