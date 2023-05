El mundo de la moda suele ser un espacio muy competitivo, pues se vive la presión de las marcas y la belleza por destacar cada vez más. El caso de Hayley Williams sería uno entre muchos, pero ella alzó su voz de reflexión sobre el tema; esta industria no pararía de llevarla al límite tanto en lo emocional como en lo físico. Su relató no tardó en ser escuchado en TikTok y ahora su caso es un testimonio de vida.

Williams es emigrante de Estados Unidos y tan solo tiene 23 años, aunque su recorrido en el mundo de la moda y las pasarelas inició cuando tenía 19. Hoy en día cuenta cómo vive los rechazos ‘brutales’ de dicha industria mientras intenta perseguir un sueño que tuvo desde que era pequeña.

Sus ahorros se agotaron

La modelo se hace llamar a sí misma ‘Wilhelmina Models’. Desde su canal en TikTok ( @Hayley Williams) se mostró feliz de encontrar un empleo luego de más de 4 meses de búsqueda; sus ahorros ya estaban casi desgastados.

Sin embargo, Williams dijo que ‘se siente poco práctica de seguir persiguiendo algo que no le está sucediendo’, dijo desde uno de sus videos en la plataforma china. “Se siente tan estúpido quejarse de esto, pero quiero hablar sobre la realidad de seguir una carrera como modelo”, contó.

Mira el video viral

“Es una industria que tiene mucho rechazo. Que me rechacen y me devuelvan una y otra vez”, siguió relatando, pues no sería no solo su realidad sino la de muchos otros colegas que callan las inclemencias de este tipo de labor. “A medida que envejezco, siempre me ponen en espera para un trabajo y luego fracasa”, habló más acerca de la importancia de la edad y las apariencias.

Aunque trabajó como niñera medio tiempo, agradeció el que por fin tenga que solventarse en tiempos muy dificultosos: “Sigue adelante, pero también recomendaría un plan B, porque la mayoría de los modelos que conozco tienen un plan alternativo/se dedican a otras pasiones cuando no están reservando”, contó entre sus videos, pues en TikTok relataría cómo es su día a día y el estilo de vida que la llevaría a modelar aún en su veintena de años.