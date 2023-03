Para emprender y buscar una mejor vida no hay edad, pero una niña de 5 años llevó esto a un nivel impensable pues abrió su propio salón de belleza y su primer cliente fue su tío querido, pero le hizo una advertencia clara antes de atenderse: que ella cobra sus servicios en dólares, por lo que el hilarante momento se hizo viral en TikTok donde millones no paran de reír, pero también elogian su espíritu de superación.

Nik Gómez (@nikgomez8) compartió el clip viral donde lo vemos siendo atendido por su sobrina. Él está sentado mientras la pequeña aplica una serie de productos en su cara para renovar su look.

Oriundo de México, el tiktoker describe así el momento: “cuando tu sobrina monta un estudio de belleza y eres su primer cliente”, luego vemos a la pequeña mostrando los productos que usará: “me explica el tipo de maquillaje... Ya valí”, tras lo cual le aplica rímel en las pestañas: “retoque para difuminar, ya casi está listo el modelo”.

Mira aquí el video viral

Cobro en dólares

Tras finalizar el servicio, Nik bromea que está listo para ser parte de películas de Hollywood: “ahora sí estoy listo para ‘Piratas del Caribe’”, en eso, un hombre se interpone en la escena, posiblemente el papá de la niña: “atrás está la siguiente víctima, perdón, el siguiente cliente”.

Al verse tan maquillado, hace una reflexión jalada de los pelos: “creo que me estoy sintiendo ‘bichota’”, en alusión al famoso tema de Karol G, y cuando ya terminó, añadió: “ahora sí, potra, salvaje, amazona, diosa, mami y señora... soy la bichota mapache, ayuda”.

Al ver la concentración de su sobrina, Nik acota convencido: “ante todo el profesionalismo”, pero, eso sí, no se olvida reclamar sus honorarios: “dice que me va a cobrar en dólares y yo gano en pesos... me cobró 300 dólares, me tocó pagarle con dos chocorramos y una gomita”.

“Será una gran maquilladora”

El video viral congrega más de 2.4 millones de vistas con miles de comentarios hilarantes: “imagínate que se convierta en una maquilladora profesional y tú digas: ‘yo fui su primer cliente’”, “el mejor tío del mundo”, “bichota mapache, qué linda, Dios la bendiga, eres el mejor tío y el mejor modelo”, “estoy segura que siempre confiará en ti”, “quedaste guapa”, “en el futuro será una gran maquilladora y ya verás que valió la pena ser su primer cliente”.