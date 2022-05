En el 2000, Marc Anthony y Dayanara Torres fueron una de las parejas más aclamadas por América Latina, siendo la modelo y exreina de belleza portorriqueña la protagonista de algunos videoclips del famoso salsero.

Sin embargo, en 2004, tras una presunta infidelidad, la pareja anunció su separación definitiva tras cuatro años de matrimonio y dos hijos: Cristian y Ryan Muñiz Torres. El primero nacido en febrero de 2001 y el segundo, en agosto de 2003.

Precisamente, el mayor de ellos es un artista muy talentoso que viene abriéndose paso en redes sociales, donde demuestra todas sus capacidades, las cuales ni su madre modelo ni su padre músico podrían superar.

La exesposa de Marc Anthony con los hijos que tuvo el cantante: Cristian y Ryan (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

CRISTIAN MUÑIZ, EL HIJO ARTISTA DE MARC ANTHONY Y DAYANARA TORRES

Y es que Christian Muñiz Torres ha demostrado tener un gran talento para el dibujo y pintura, los cuales exhibe con orgullo en sus perfiles personales, los cuales son públicos y donde suma más de 12 mil seguidores.

El joven es un artista digital con mucho potencial que, por sus publicaciones, es un gran seguidor de las artes gráficas como cómics y novelas, cuyos personajes plasma en sus trabajos. Esto queda demostrado con la imagen que compartió recientemente.

“¡Finalmente de vuelta a hacer arte digital con una pieza de Reed Richards!”, publicó, junto a una figura del líder de “Los cuatro fantásticos”.

El diseño fue aplaudido por su madre, quien no dudó en reconocer el talento de su hijo: “Bravo, Papito... Love it! Freaking amazing, proud (me encanta, increíblemente asombroso, estoy orgullosa)”.

Además de personajes de cómics, principalmente de Marvel, el joven también demuestra pasión por Star Wars, la saga de George Lucas que hace unos años cerró su tercera trilogía.

En sus redes sociales, el joven ha compartido varios trabajos de la mano de su novia Kylie Marco, quien también es artista gráfica, y con quien lleva tres años de relación.