Dayanara Torres ha sido por muchos años una de las más importantes referentes de la belleza latinoamericana, siendo Miss Universo 1993 con tan solo 18 años de edad, y triunfando en pasarelas y series televisivas.

La modelo, que pasó muchos años en las pasarelas y la televisión, reveló en 2019 que padecía de cáncer de piel (melanoma), enfermedad surgida producto de una herida y un lunar a los que no prestó atención en su momento.

Si bien superó exitosamente la enfermedad, la exitosa modelo no dejó de mostrarse activa en campañas contra el melanoma, advirtiendo de sus consecuencias e incentivando a las personas a realizarse un chequeo y descarte.

Dayanara Torres se sometió a tratamiento quirúrgico (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

EL NUEVO TRATAMIENTO DE DAYANARA TORRES

Recientemente, la modelo anunció que se realizó un tratamiento con láser para quitarse las manchas en el rostro, a cargo del reconocido doctor Daniel Campos, en Miami.

“He tenido ya varios años un problemita de la piel. En la cara me salieron unas manchas hace ya varios años. He intentado muchos tratamientos, nada me ha funcionado. Es algo que me salió, que no lo pude controlar a tiempo. A veces hasta para ir al gimnasio, ir a las tiendas, siempre me tengo que maquillar. Siento que me estoy tapando todo el tiempo por estar cubriendo esa mancha”, confesó la exreina de belleza.

Dayanara aseguró que “este tratamiento, fuego y hielo, es mucho más sutil” y admitió que se encuentra “loca por probarlo”.

¿CÓMO FUNCIONA EL TRATAMIENTO DE DAYANARA TORRES?

Por su parte, el doctor Campos explicó que Dayanara necesitará de tres sesiones de tratamiento, las cuales funcionan a largo plazo, pero con resultados casi inmediatos, aunque destacó que “tras el segundo tratamiento es el cambio más dramático”.

“Este tratamiento reúne todo lo que alguien quiere para tener una piel saludable. Ayuda con las manchas, ayuda a cerrar los poros, estimula la producción de colágeno, así que esas arruguitas que a nadie le gustan van a disminuir, y ayuda a revitalizar en general la piel”, explicó.