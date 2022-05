Dayanara Torres fue Miss Universo, modelo, actriz puertorriqueña y también la primera esposa del cantante Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos, Cristian y Ryan Muñiz, a los que considera su mayor orgullo.

La modelo, de ahora 47 años, quien también fue protagonista de películas como “Linda Sara” junto al cantante Chayanne y “200 Cartas” con Lin-Manuel Mirante. Sin embargo, los momentos difíciles no le son ajenos. La empresaria ha dedicado gran parte de su tiempo a generar conciencia sobre el cáncer de piel, enfermedad que enfrentó y venció, eventualmente, luego de la revelación de su diagnóstico en febrero del 2019.

Otro momento complicado en su vida fue la mudanza que tuvo que realizar de Los Ángeles a Miami hace unos pocos días.

EL CAMBIO INESPERADO

Dayanara Torres precisó que la razón principal de la mudanza de Los Ángeles, donde radicaba hace cerca de 17 años, fue porque se sintió sola luego de la partida de sus hijos a la universidad.

“Hace dos años Cristian se fue a Nueva York a estudiar ilustración y se me hizo difícil, pero no totalmente porque todavía me quedaba Ryan”, contó en el show “La Mesa Caliente’'.

No obstante, poco tiempo después su segundo hijo también decidió dejar el hogar luego de que este se graduara en junio del 2021, para luego entrar a la universidad. Esto la hizo sentir más sola en el hogar donde vivía.

“Dije, yo creo que es el momento de mudarme, de venirme con la familia”, contó respecto a que ahora reside en Miami.

También mencionó que en el lugar reside su hermana y madre, además de que está mucho más cerca de Puerto Rico. Asimismo, en marzo pasado compartió fotos y videos de su nueva casa, donde presentó algunos artículos de decoración de su propia casa.