Enamorada. El amor y la ilusión han envuelto con su magia a la ex Miss Universo, Dayanara Torres, quien es recordada por haber sido pareja del famoso cantante March Anthony. Pero luego de algunos años de estar sola la modelo ha encontrado a su media naranja.

Precisamente, respecto a este tema fue la propia Dayanara Torres, nacida en Puerto Rico, quien lo confirmó en el programa Primer Impacto que transmite la cadena Univisión.

“Sí, sí creo en el amor y estoy contenta. Ahora mismo estoy contenta, estoy feliz”, fueron las palabras de la ex reina de belleza.

EL NUEVO AMOR DE DAYANARA TORRES: ¿DE QUIÉN SE TRATA?

En la entrevista realizada por Michelle Galván de Primer Impacto, si bien la ex reina de belleza confirmó que ha vuelto a creer en el amor y que se siente muy feliz, todavía no ha confirmado la identidad de quien habría conquistado su corazón. Lo que si se sabe es que es de origen latino.

En ese sentido, también se le consultó si ha pasado por su mente casarse otra vez, a lo que respondió con una afirmación.

“Casarme no sé, yo creo que sí”, expresó la emocionada Torres.

¿QUIÉNES HAN SIDO LAS PAREJAS DE DAYANARA TORRES?

Una de las primeras parejas de Dayanara Torres fue el cantante Marc Anthony con quien se casó en el 2000; sin embargo, luego de cuatro años terminaron separándose. Producto de ese matrimonio nacieron sus dos hijos Christian y Ryan.

En el 2018, muchos años después, la modelo inició una relación con el empresario Louis D’Esposito, y en octubre de ese año se comprometieron. Todo iba bien entre la pareja hasta que luego de algunos meses Dayanara Torres fue diagnosticada con cáncer de piel.

Esta noticia motivó el alejamiento del empresario quien decidió terminar con la modelo.

Precisamente, Dayanara Torres habló sobre la decisión de D’Esposito de dejarla en el 2019. Indicó que pese al dolor que eso le causó agradece que el empresario apareciera en su vida, debido a que si él no le insistía en que pasara por un chequeo nunca se hubiera enterado de la enfermedad.

“No entiendo, tantos años dedicada a mis hijos, nunca conocieron a nadie, o sea, esta persona parecía el correcto y pues se conocieron, salíamos en familia, viajamos en familia, pero desafortunadamente cuando pasa lo de mi cáncer y mi tratamiento era mucho para él, y pues fue honesto y lo dijo, pero si no fuera por él no me lo hubiese chequeado”, dijo Torres.

Actualmente, tras vencer el cáncer y estar dedicada al trabajo y a sus dos hijos, la ex reina de belleza sostuvo que está muy feliz y disfruta al máximo de cada minuto.

DAYANARA TORRES Y SU ETAPA COMO EMPRESARIA

En esa misma entrevista Dayanara Torres anunció que actualmente es una empresaria y ha lanzado una línea de productos para el hogar los cuales llevan su nombre.

Se trata de “The Dayanara Collection” que incluye cojines, canastas, velas, mesitas de noche, espejos, toallas y otros productos. Según indicó todos los productos ya están disponibles en tiendas nuevo concepto de ¡Me Salvé! Y en mesalve. com.

Dayanara Torres sacó una línea de productos con su nombre.

“He tenido la bendición de hacer tantas cosas en mi vida, pero en este momento esto de la línea es algo tan mío, que me llena, que me quita el sueño. Estoy feliz, es una bendición porque siempre había soñado con tener una línea de cojines, sofá, cosas de cocina, cortinas de baño y toallas”, sentenció.

