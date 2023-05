Dejar la carrera sin terminar es una de las cosas que más preocupan a padres y madres cuando los hijos ingresan a una universidad y parecen encarrilados.

No son pocos quienes deciden abandonar sus estudios, ya sea porque piensan que no son buenos en los que hacen o porque encuentran insatisfactorio el entorno de aprendizaje por diversas razones.

Lo cierto es que el apoyo de los padres o apoderados es indispensable durante este tipo de situaciones, más allá de estar de acuerdo o no con la decisión tomada, ya que muchas veces los jóvenes enfrentan situaciones complejas que no se logran ver a primera vista.

Precisamente, un usuario de Twitter se volvió viral al compartir el emotivo mensaje que le dejó su padre después de contarle que había decidido dejar la carrera que estaba cursando. En cuestión de días, el tuit superó las 5 millones de reproducciones y los 33 mil ‘me gusta’.

“El mensaje que me escribió mi padre el día que decidí dejar la carrera. Aunque no sea la mejor relación del mundo, siempre sabe que decir para hacerme la vida más fácil, más llevadera, más justa. Te quiero papá”, escribió el joven, identificado como Milo, en la publicación en donde adjuntó una captura de la conversación que mantuvo con su progenitor.

“No te ofusques porque las cosas no te vayan saliendo como tenías previstas, hijo”, dice el primer mensaje que escribió el padre. “La vida, en general, es así para todos. Una lucha contracorriente, incluso para aquellos que se creen que lo tienen todo”, prosiguió el hombre.

“Las cosas pasan por algo, y es bueno enfadarse con uno, pero en su justa medida”, agregó. “Tienes muchas personas que te quieren aunque no lo sepas. Tu familia te adoramos, te queremos lo que no te imaginas y lo más importante: estamos muy orgullosos de ti, aunque no te lo digamos todos lod así”.

Para finalizar, el hombre le dijo a su hijo que continúe en su lucha por lo que cree y que en algún momento triunfará por la gran persona que es. “Verás como vas a tener tu recompensa. Vas a ser muy feliz el día de mañana con todo lo que te has propuesto. Te quiero mucho hijo”, concluyó.

Foto: @milodente

El mensaje conmovió a miles de internautas, quienes no dudaron en reaccionar en la sección de comentarios: “Ese padre sabe dar buenos consejos”; “Ya me achicopale”; “Sé que no va para mi, pero igualmente gracias, no sabes cuánta falta me hacía falta leer eso”; “Que bonito mensaje, valora y cuida mucho a las personas que te cuidan de esta manera”, escribieron.

Por otra parte, no faltaron quienes indicaron que les hubiera gustado recibir un mensaje así de parte de sus padres: “Nada le costaba a mi papa apoyarme cuando decidí cambiarme de carrera, se negó y me obligo a terminar la que no me gusta”; “Que le costaba a mi papa ser así”; “Ostras qué envidia, qué suerte y enhorabuena, Milo. Seguro que acertó de pleno”, comentaron.

¿Cómo ayudar a un joven a elegir una carrera universitaria?

Para ninguna persona es fácil decidir qué licenciatura estudiar; sin embargo, contar con el apoyo de quienes ya pasaron ese proceso puede hacer una diferencia importante.

El sitio web del Tecnológico de Monterrey recopiló los siguientes consejos:

Identifica sus intereses.

Considera sus aptitudes.

Ten en cuenta su tipo de aprendizaje.

Comparte tu experiencia.

Revisen el panorama laboral.

Comparen universidades y planes de estudio.