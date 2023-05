La abuelita les dijo que su casa ocultaba un cuarto que llevaba cerrado por más de 20 años y cuando decidieron abrirlo quedaron con la boca abierta por lo que encontraron, pues aquello los asustó más de lo que esperaban, por lo que su aterradora experiencia fue compartida en TikTok, donde el hallazgo no tardó nada para hacerse viral.

Dayanne Flores (@dayanneflorsa) compartió dos clips virales en los cuáles nos muestran que están removiendo unos muebles tras lo cual vemos una vetusta puerta de madera que está fuertemente sellada: “nos tocó abrir este cuarto que, según mi abuelita, tenía más de 20 años cerrado”.

Lo siguiente es que un sujeto de polo azul jala una soga que sale de la puerta, tras lo cual se abren una especie de sellos desde la parte inferior de la misma: “fue el cuarto de mi bisabuelita y cuando falleció se cerró y nunca se volvió a abrir”, nos cuenta la historia de la misteriosa habitación.

Mira aquí el video viral

Pronto, vemos al hombre tratando de jalar la cuerda, de empujar la puerta que estaba trancada: “tenía un lazo amarrado por dentro y no se podía abrir”.

En el siguiente video, el sujeto sigue lidiando con la forma de hacerse paso dentro del cuarto sellado: “tuvimos que cortar el lazo y abrir la puerta con fuerza ya que tenía llave”, hecho esto, se lanzó sobre esta para forzar la apertura; solo bastó el primer intento para conseguirlo. Sonríen al conseguir su objetivo y, poco a poco, la puerta deja ver lo que escondía la habitación.

Un macabro hallazgo

Lo que encontraron los dejó consternados, pues el espacio estaba repleto de un sinnúmero de imágenes católicas, lo cual hizo que el ambiente se llenara de un aura extraña. “adentro había muchas cosas religiosas, muchas cosas amontonadas”.

Pero, abrir el cuarto oculto no era solo por curiosidad. Dayanne nos cuenta sus intenciones: “poco a poco iremos sacando todo ya que es un espacio que se va a remodelar”.

Creen que es “fake”

“No les creo que no abrieron ese cuarto antes”, “demasiado limpio sin polvo para llevar 20 años. Bien fake”, “la falta de polvo me hace dudar”, “20 años sin abrir y no tiene telarañas y está limpio. No creo”, “¿esas figuras religiosas no se cayeron con los temblores que hubo en los últimos años? Para mí que ya lo habían abierto antes”, fueron algunos de los comentarios de muchos incrédulos.