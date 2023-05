Un boxeador acudió a TikTok a dar su testimonio que se hizo viral ¿Qué sucedió? Junto a su familia fue a un supermercado de la Ciudad de México para hacer una serie de compras caseras; todo iba bien hasta que se sintieron perseguidos por trabajadores del establecimiento, protagonizando un incómodo momento que el sujeto asegura fue acoso, haciéndose viral en la red social china.

Chamuco´s Box (@misionerodelbox) nos cuenta que acudió al Walmart de Portal Centenario, centro comercial ubicado en la capital azteca, su objetivo era comprar unos carritos para los más pequeños del hogar.

Nuestro protagonista, quien también se desempeña como profesor en un gimnasio, nos revela que todo iba bien hasta que notó que una empleada del supermercado los estaba siguiendo desde hacía rato, sobre todo cuando cree que van a comprar algo, que no era la primera vez que sucedía, por lo que decidió sacar su celular y encararla.

Mira aquí el video viral

La indignación de un padre

“Aquí nos damos cuenta de que nos viene siguiendo esta señora en Walmart Portal Centenario ¿por qué nos viene siguiendo? Siempre nos viene siguiendo, a mis hijos también los anda acosando, por eso estoy grabando, porque siempre que vienen a comprar los carritos los acosan, quisiera saber cuál es la razón”, mientras confronta a la mujer que trata de tapar la cámara del celular.

Al verse acorralada, la mujer llama a dos agentes de seguridad para que la protejan y, a la vez, le quiten el celular al sujeto o echarle del recinto, pero al darse cuenta de esto, el boxeador entrega su teléfono a uno de sus hijos, pero cuando le quisieron arrebatar el smartphone al menor, el papá estalla.

“No toques a mi hijo, porque si lo tocas, sí te metes en problemas”, dice furioso para luego dirigirse al muchacho: “graba, no bajes el teléfono”, a la vez de continuar increpando a la empleada y al personal de seguridad: “ustedes saber lo que están haciendo mal. Ustedes nos están acosando, es discriminación, por eso la estoy grabando, porque no es justo y si ustedes saben que están haciendo algo mal, por eso se cubre, si no estuviera haciendo nada malo no se molestaría que la grabáramos, no es la primera vez que acosan a mis hijos”.

Apoyo total en TikTok

El clip viral viene acumulando más de 11.8 millones de vistas y en un video de seguimiento nos cuenta que luego de un rato la mujer, nerviosa, se escondió para no ser grabada ni denunciada, además de resaltar que recibió mucho apoyo de las personas en el establecimiento.

El apoyo también vino de miles de personas en TikTok: “cada vez que voy a ese mismo Walmart a mi esposa, mi hijo y a mí siempre nos siguen los de seguridad”, “a mí me pasa lo mismo siempre que voy con mi familia”, “a mí me pedía ticket y me seguía una persona de seguridad”, “merecen unas disculpas, lo lamento por ustedes, más por el niño”, “nos siguen a los que no somos ladrones y a los que roban les pasan en frente”.