Las visitas al dentista suelen ser parte de una atención médica integral para mantener nuestra salud bucal en óptimas condiciones; sin embargo, lo que comenzó siendo un simple chequeo rutinario se convirtió en un descubrimiento que cambiaría la vida de una mujer de Nevada, Estados Unidos.

En 2018, Elly Brown, de 45 años, asistió a una sesión con su dentista ya que ella padecía de liquen plano, enfermedad inflamatoria que provoca la aparición en la piel de bultos planos violáceos que causan picazón y que se desarrollan durante varias semanas.

Durante ese control, recordó que su cirujano estaba revisando el área de su lengua cuando, de repente, encontró un bulto.

“De hecho dijo: ‘No me gusta cómo se ve’, que no es exactamente lo que quieres escuchar de tu cirujano oral, pero mi liquen plano había estado empeorando durante años. Le hicieron una biopsia y resultó positiva para cáncer; Carcinoma de células escamosas”, recordó la paciente en conversación con Daily Mail.

“Recuerdo haber ido a mi cita habitual con el peluquero y estar al borde de las lágrimas, asustada de que de todos modos se me iba a caer todo el cabello (a pesar de que todavía no había recibido quimioterapia)”, agregó.

Un tratamiento complicado

Para ser tratada, la estadounidense tuvo que ser sometida a una cirugía para extirparle el bulto, pero no se le pudo hacer seguimiento con radioterapia por su liquen plano. Un año después, el dolor volvió y se confirmó que el cáncer había regresado.

Así, los médicos tuvieron que extirparle parte de la lengua y someterla a una mandibulectomía para reemplazar el hueso de su mandíbula por uno de su pierna.

Años después, y tras someterse a varias cirugías para reconstruir su rostro, Brown asegura sentirse recuperada y con ganas de seguir haciendo todo lo que le gusta.

“No he tenido cáncer oral desde mi tratamiento agresivo hace cinco años. Estos días me siento maravilloso y lleno de gratitud. Estoy sana y puedo hacer todo lo que no podía hacer durante mi tratamiento: respirar por mi cuenta, caminar y hacer ejercicio, masticar y tragar, hablar y cantar”, expresó.

En la actualidad, la mujer se dedica al modelaje y a compartir detalles de su caso mediante las redes sociales.

¿Qué es el cancer oral y cómo se identifica?

El cáncer oral, también conocido como cáncer de boca o cáncer bucal, es una enfermedad maligna que se desarrolla en los tejidos de la boca, que incluye los labios, la lengua, las encías, el paladar, la mucosa bucal y la garganta.

Puede surgir en diferentes áreas de la cavidad oral y se clasifica en varios tipos, siendo el carcinoma de células escamosas el más común.

Los signos y síntomas a tener en cuenta incluyen llagas que no cicatrizan, manchas blancas o rojas inusuales en la boca, cambios en la voz, dificultad para tragar, dolor persistente en la boca o la garganta, y bultos o masas anormales en la cavidad oral.

Los factores de riesgo para el cáncer oral incluyen el consumo de tabaco y alcohol, la exposición excesiva al sol, una mala higiene bucal y la infección con el virus del papiloma humano (VPH).

Se recomienda que las personas se sometan a exámenes dentales regulares, ya que los dentistas pueden detectar signos tempranos de cáncer oral durante sus revisiones de rutina y derivar a los pacientes para evaluaciones más exhaustivas si es necesario.