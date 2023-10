Una insólita situación se produjo en la ciudad de La Entrada, Honduras, cuando una madre velaba a su hijo fallecido y, de un momento a otro, recibió una llamada que le terminó cambiando la vida.

Dos semanas antes, Vilma Fuentes había recibido la peor de las noticias: su hijo, Osman Adonay Urbina Ayala, de 15 años, había muerto mientras intentaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Algunos días después recibió el cuerpo y su familia organizó una despedida en su casa.

Sin embargo, en medio del funeral ocurrió lo inesperado cuando la mujer recibió una videollamada de su hijo que supuestamente había fallecido. De esta manera, pudo darse cuenta de que estaban velando el cuerpo de la persona equivocada.

El extraño caso de la familia que veló el cuerpo de la persona equivocada

El medio Telemundo informa que, el pasado viernes 13 de octubre, la policía encontró el cuerpo de un joven que presentaba heridas de bala. Por aquel entonces, la madre no sabía nada de su hijo, quien semanas antes había abandonado su hogar buscando llegar a EEUU.

Por lo mismo, pensó que el fallecido sería su adorado Osman e incluso pudo ver el cadáver y confirmar que este tenía una cicatriz de quemadura en el brazo al igual que la del quinceañero.

Devastada, organizó el respectivo velatorio junto a familiares y amigos; no obstante, Vilma recibió la llamada de Urbina durante el evento. Ella pensó que se trataba de una broma, pero él le dijo “estoy aquí, en la frontera. Estoy vivo, no estoy muerto”.

Según el medio Radio HRN, la madre declaró lo siguiente: “nos dimos cuenta (que no era mi hijo), porque él tiene frenillos y el del ataúd no. Justo en ese momento, Osman me hizo una videollamada. Fue una gran sorpresa, se parecían en la cara y otros aspectos, pero no en las pecas y demás”.

Nolvia Santiago, amiga de la confundida familia, comentó por su parte que “los padres quedaron sorprendidos” tras el hecho, pues “estaban velando a una persona equivocadamente”.

Cabe agregar que, según los informes, el cuerpo que estaba al interior del ataúd pertenecía a Jimmy Sarmiento, otro quinceañero muy parecido a Osman Adonay y cuyas similitudes también confundieron a la policía de Honduras.

“La realidad es que se parecen. Limpiamos y lloramos el cuerpo, pero seguramente no era él. Nos confundimos y la policía también”, agregó Vilma.