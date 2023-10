En Sajalín, una isla de Rusia, una mujer de 80 años fue a hacerse una tomografía a un centro médico y descubrió algo insólito: tenía una aguja de 3 centímetros insertada en el cerebro. El elemento se ubicaba en un sector de su lóbulo parietal izquierdo y no parecía traerle ningún tipo de secuela; sin embargo, las cosas dieron un giro cuando descubrieron la razón detrás de la lesión.

Los médicos encontraron la aguja sin querer cuando la adulta mayor se realizó una tomografía computarizada del cerebro por una razón no especificada. Tras ello, optaron por no retirarle el objeto ya que no le causaba ningún dolor ni otro síntoma de consideración. Por otra parte, consideraron que una cirugía podría complicar su situación.

Si bien el caso en sí ya es sorprendente, tomó por sorpresa a todos los involucrados el descubrir el motivo detrás del hecho. El medio Daily Mail señala que la mujer fue víctima de un intento de infanticidio llevado a cabo por sus propios padres durante la Segunda Guerra Mundial, época en que muchas familias luchaban por sobrevivir debido a la falta de recursos.

¿Por qué una mujer rusa tenía una aguja en el cerebro?

Por esos años, la población de Sajalín, que aún no formaba parte de la Unión Soviética, se vio seriamente afectada por la pobreza causada por el conflicto. Se estima que, por aquel entonces, la hambruna llegó a matar a unas 11 millones de personas.

La situación era tan grave que muchos padres, sabiendo que no podrían alimentar a sus hijos ni cuidarlos, optaban por matarlos. En este sentido, uno de los métodos de asesinato más comunes era clavar una aguja en el cerebro del bebé en un punto blando de la cabeza, justo en la parte que une los dos lóbulos frontales y el parietal.

Después de lo que serían unas puñaladas mortales en el cerebro del niño o niña, la piel se cerraría rápidamente, ocultando las huellas del crimen.

Cabe agregar que la mujer se encuentra fuera de peligro, aunque seguirá siendo supervisada por especialistas. Según informó el Ministerio de Salud, la aguja se encuentra en el sector del cerebro donde se procesa la información sensorial, por lo que aún no encuentran explicación sobre cómo la paciente logró sobrevivir tanto tiempo sin sufrir daño alguno.

¿Cuántos fallecidos dejó la Segunda Guerra Mundial?

La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortales de la historia de la humanidad, y el número de fallecidos varía según las estimaciones, pero se cree que murieron entre 70 y 85 millones de personas como resultado directo e indirecto de la guerra. Esta cifra incluye tanto a militares como a civiles, y las pérdidas humanas fueron el resultado de combates, bombardeos, hambruna, enfermedades y otros efectos devastadores de la guerra.

El número de víctimas varía según las fuentes y las definiciones específicas de lo que se considera una “muerte relacionada con la guerra”, lo que hace que las estimaciones precisas sean difíciles.

